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Izbeigta ražošana
2 gab.
Jaundzimušā plūsma
0 m
Platais krūts formas knupītis veicina dabisku satvērienu līdzīgi kā pie krūts, ļaujot mazulim vieglāk apvienot barošanu ar krūti un dzeršanu no pudelītes.
Knupīša materiāls ir īpaši mīksts un tas ir veidots, atdarinot sajūtas, ko sniedz krūts.
Elastīgas spirāles dizains ir apvienots ar ērtām ziedlapiņām, lai izveidotu elastīgu knupīti, kas ļautu barot mazuli dabiskākā veidā, nesaliecot knupīti.
5.0
no 5
17
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Werka.lasz
07/04/2022
Polska
Idealny smoczek
Smoczek idealnie przypasował mojej córce, imituje kształtem pierś i tempo z jakim leci pokarm jest idealne.
Plusi
kształt, tempo z jakim leci pokarm
Mīnusi
brak
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF040/27 Smoczek Natural
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF040/27 Smoczek Natural
sylwinka88
06/04/2022
Polska
Idealne
Polecam i to bardzo. Bardzo dobre produkty. Smoczki się nie zasysają, dziecko nie ma problemu z krztuszeniem, ładnie pije mleczko z butelek avent.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF040/27 Smoczek Natural
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF040/27 Smoczek Natural
xxladyexcellent
06/04/2022
Polska
Smoczek idealny
Przy starszym jak i teraz przy młodszym Synu używamy smoczków do butelek z serii natural, chłopcom pasują wyłącznie te smoczki, polecam
Mīnusi
Brak
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF040/27 Smoczek Natural
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF040/27 Smoczek Natural
0% BPA, atbilstoši ES regulai 10/2011