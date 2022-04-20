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Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
2 gab.
Jaundz. plūsmas ātrums
0 m+
Platais krūts formas knupītis veicina dabisku satvērienu līdzīgi kā pie krūts, ļaujot mazulim vieglāk apvienot barošanu ar krūti un dzeršanu no pudelītes.
Knupīša materiāls ir īpaši mīksts un tas ir veidots, atdarinot sajūtas, ko sniedz krūts.
Elastīgas spirāles dizains ir apvienots ar ērtām ziedlapiņām, lai izveidotu elastīgu knupīti, kas ļautu barot mazuli dabiskākā veidā, nesaliecot knupīti.
4.8
no 5
22
Atsauksmes
95%
ieteica šo produktu
MartynaSz
20/04/2022
Polska
Rewelacyjny smoczek
Z całego serca polecamy smoczek Natural. Uwielbiam go za to, że przypomina kształtem kobiecą pierś i dzięki niemu Marysia w końcu zaakceptowała butelkę, przy czym jednocześnie nie zrezygnowała z piersi, co dla mnie jest niezwykle ważne. Smoczek jest miękki i łatwy w utrzymaniu w czystości, idealny już dla noworodka
Plusi
Kształt smoczka przypominający pierś, miękki, łatwy do utrzymania w czystości
Mīnusi
Brak
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF041/27 Smoczek Natural
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF041/27 Smoczek Natural
KereMere
11/04/2022
Polska
Świetny materiał i konstrukcja
Maluszek je z niego powoli, bez ulewania, mleko przepływa powoli. Smoczek jest miękki i delikatny. Idealny dla maluszka.
Plusi
Miękki, delikatny
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF041/27 Smoczek Natural
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF041/27 Smoczek Natural
mama inspiruje
07/04/2022
Polska
Polecam
Jak najbardziej polecam. Kształt bardzo zbliżony do sutka kobiecej piersi nie zaburza odruchu ssania u dziecka. Można stosować zamiennie z KP.
Plusi
Bydowa, wytrzymałość
Mīnusi
Brak
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF041/27 Smoczek Natural
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF041/27 Smoczek Natural
0% BPA, atbilstoši ES regulai 10/2011