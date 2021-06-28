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  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti

Izbeigta ražošana

Philips AventNatural knupītis

SCF042/27

4.8
| (18) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
Mūsu īpaši mīkstais knupītis ar elastīgu spirāles dizainu ļoti līdzinās krūtij. Ērtās ziedlapiņas un dabiskā knupīša forma veicina dabisku sakodienu un ļauj viegli apvienot barošanu ar krūti un barošanu ar pudelīti.
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Īpaši mīksts un elastīgs knupītis

Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti

  • 2 gab.

  • Lēna plūsma

  • 1 m+

Dabisks satvēriens, pateicoties platam krūts formas knupītim

Dabisks satvēriens, pateicoties platam krūts formas knupītim

Platais krūts formas knupītis veicina dabisku satvērienu līdzīgi kā pie krūts, ļaujot mazulim vieglāk apvienot barošanu ar krūti un dzeršanu no pudelītes.

Īpaši mīksts knupītis, kas veidots, atdarinot sajūtas, ko sniedz krūts

Īpaši mīksts knupītis, kas veidots, atdarinot sajūtas, ko sniedz krūts

Knupīša materiāls ir īpaši mīksts un tas ir veidots, atdarinot sajūtas, ko sniedz krūts.

Elastīgas spirāles dizains savienojumā ar ērtām ziedlapiņām

Elastīgas spirāles dizains savienojumā ar ērtām ziedlapiņām

Elastīgas spirāles dizains ir apvienots ar ērtām ziedlapiņām, lai izveidotu elastīgu knupīti, kas ļautu barot mazuli dabiskākā veidā, nesaliecot knupīti.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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4.8

no 5

18

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

2
1

28/06/2021

România

România

Baby aproba.

Noi ne-am impacat foarte bine cu ele, nici urma de colici, gaze putine, si a mancat destul de rapid.

Plusi

Fara colici, rapid

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF042/27 Tetină Natural

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF042/27 Tetină Natural

27/06/2021

România

România

Eficient

Aleg produse avent cu bucurie. Sunt cele mai bune. Acest produs este anti colici și m-a ajutat foarte mult. Recomand rudelor și prietenilor cu încredere. Nota 10+

Plusi

Natural

Mīnusi

-

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF042/27 Tetină Natural

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF042/27 Tetină Natural

27/06/2021

România

România

Produs excelent si practic

Produs care imita perfect forma sanului sustinand procesul de alaptare si oferind confort atat mamei cat si bebelusului. "Recenzie din Campania Philips"

Plusi

Imita perfect forma sanului

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF042/27 Tetină Natural

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF042/27 Tetină Natural

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
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  1. 0% BPA, atbilstoši ES regulai 10/2011