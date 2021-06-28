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Izbeigta ražošana
2 gab.
Lēna plūsma
1 m+
Platais krūts formas knupītis veicina dabisku satvērienu līdzīgi kā pie krūts, ļaujot mazulim vieglāk apvienot barošanu ar krūti un dzeršanu no pudelītes.
Knupīša materiāls ir īpaši mīksts un tas ir veidots, atdarinot sajūtas, ko sniedz krūts.
Elastīgas spirāles dizains ir apvienots ar ērtām ziedlapiņām, lai izveidotu elastīgu knupīti, kas ļautu barot mazuli dabiskākā veidā, nesaliecot knupīti.
4.8
no 5
18
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Oana1a
28/06/2021
România
Baby aproba.
Noi ne-am impacat foarte bine cu ele, nici urma de colici, gaze putine, si a mancat destul de rapid.
Plusi
Fara colici, rapid
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF042/27 Tetină Natural
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF042/27 Tetină Natural
Cristina geo
27/06/2021
România
Eficient
Aleg produse avent cu bucurie. Sunt cele mai bune. Acest produs este anti colici și m-a ajutat foarte mult. Recomand rudelor și prietenilor cu încredere. Nota 10+
Plusi
Natural
Mīnusi
-
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF042/27 Tetină Natural
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF042/27 Tetină Natural
Di_di
27/06/2021
România
Produs excelent si practic
Produs care imita perfect forma sanului sustinand procesul de alaptare si oferind confort atat mamei cat si bebelusului. "Recenzie din Campania Philips"
Plusi
Imita perfect forma sanului
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF042/27 Tetină Natural
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF042/27 Tetină Natural
0% BPA, atbilstoši ES regulai 10/2011