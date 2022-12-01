30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
2 gab.
Strauja plūsma
6 m+
Platais krūts formas knupītis veicina dabisku satvērienu līdzīgi kā pie krūts, ļaujot mazulim vieglāk apvienot barošanu ar krūti un dzeršanu no pudelītes.
Pret kodieniem izturīgais un gludais knupītis ir veidots atbilstoši augošu mazuļu mainīgajām vajadzībām.
Ziedlapiņas un knupīša iekšpusē esošās rievas padara to elastīgu un nodrošina pret saliekšanos, lai barošana būtu nepārtraukta.
4.9
no 5
91
Atsauksmes
96%
ieteica šo produktu
Sniedzīte
01/12/2022
Latvija
Akcijas daļa
Brīnišķīgi
Knupīši likās labas kvalitātes un tos varēja viegli nomainīt pudelītei, iesaku!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF044/27 Natural knupītis
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF044/27 Natural knupītis
Laputė
02/12/2021
Lietuva
Akcijas daļa
Labai geras žindukas
Tikrai labai patiko šis žindukas, kuris primena mamos krūtinę. Nors ir maitinu vaiką pati, bet reikalui esant be problemų geria ir iš buteliuko. Ši žinduką baudojau ir pirmam vaikui, tad tikrai rekomenduoju. „Philips kampanijos apžvalga"
Plusi
Artimas mamos krūtinei
Mīnusi
Nepastebėjau
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF044/27 Čiulptukas „Natural“
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF044/27 Čiulptukas „Natural“
Drugelis65
02/12/2021
Lietuva
Akcijas daļa
Gaminys imituoja tikrą krūtį
„Philips kampanijos apžvalga". Buteliukų čiulptukai Natural yra tikrai puikūs, nes jie imituoja krūties formą, ir buvo gana lengva kūdikiui duoti ne tik pieną iš krūties, bet ir iš buteliuko su Natural čiulptuku.
Plusi
Kaip tikra krūtis
Mīnusi
Nėra
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF044/27 Čiulptukas „Natural“
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF044/27 Čiulptukas „Natural“
0% BPA, atbilstoši ES regulai 10/2011