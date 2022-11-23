30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
2 gab.
Regulējama plūsma
3 m+
Platais krūts formas knupītis veicina dabisku satvērienu līdzīgi kā pie krūts, ļaujot mazulim vieglāk apvienot barošanu ar krūti un dzeršanu no pudelītes.
Pret kodieniem izturīgais un gludais knupītis ir veidots atbilstoši augošu mazuļu mainīgajām vajadzībām.
Ziedlapiņas un knupīša iekšpusē esošās rievas padara to elastīgu un nodrošina pret saliekšanos, lai barošana būtu nepārtraukta.
4.7
no 5
60
Atsauksmes
94%
ieteica šo produktu
Pirks
23/11/2022
Eesti
Akcijas daļa
Õige voolavusega lutipudeli lutt
Lutipudeli lutil on täpselt õige suurusega auk, kust voolab õiges tempos piima. Nii ei pea laps liiga palju vaeva nägema ja ei saa ka kurku tõmmata. Kuju on samuti hea lapse jaoks, ei aja segadusse, sest rinnanibu kuju on laadne.
Plusi
Voolavus, puhastamine,kuju
Mīnusi
Puuduvad
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF043/27 Natural lutt
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF043/27 Natural lutt
Jaguar6
23/11/2022
Eesti
Akcijas daļa
Pudelilutt
Beebil kergem piima kätte saada ning mugav kasutada. Eriti meeldib rinna imitatsioon lutil.
Plusi
Kerge piima kätte saada
Mīnusi
Puuduvad
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF043/27 Natural lutt
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF043/27 Natural lutt
Dbonislawska
07/04/2022
Polska
Świetny!
Smoczek rewelacyjny, mały chętnie pije z butelki. Kształtem przypomina pierś matki co jest dużym plusem
Plusi
Kryształ podobny do piersi
Mīnusi
Brak
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF043/27 Smoczek Natural
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF043/27 Smoczek Natural
0% BPA, atbilstoši ES regulai 10/2011