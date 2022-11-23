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  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti

Izbeigta ražošana

Philips AventNatural knupītis

SCF045/27

4.7
| (60) Atsauksmes | 94% ieteica šo produktu
Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
Mūsu mīkstais un pret saliekšanos nodrošinātais, rievotais knupītis ir veidots augošiem mazuļiem. Ērtās ziedlapiņas un dabiskā knupīša forma veicina dabisku sakodienu un ļauj viegli apvienot barošanu ar krūti un barošanu ar pudelīti.
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Dabisks satvēriens

Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti

  • 2 gab.

  • Regulējama plūsma

  • 3 m+

Dabisks satvēriens, pateicoties platam krūts formas knupītim

Dabisks satvēriens, pateicoties platam krūts formas knupītim

Platais krūts formas knupītis veicina dabisku satvērienu līdzīgi kā pie krūts, ļaujot mazulim vieglāk apvienot barošanu ar krūti un dzeršanu no pudelītes.

Mīksts un gluds silikons jūsu mazuļa mainīgajām vajadzībām

Pret kodieniem izturīgais un gludais knupītis ir veidots atbilstoši augošu mazuļu mainīgajām vajadzībām.

Elastīgs, pret saliekšanos nodrošināts, rievots knupīša dizains

Elastīgs, pret saliekšanos nodrošināts, rievots knupīša dizains

Ziedlapiņas un knupīša iekšpusē esošās rievas padara to elastīgu un nodrošina pret saliekšanos, lai barošana būtu nepārtraukta.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.7

no 5

60

Atsauksmes

94%

ieteica šo produktu

23/11/2022

Eesti

Eesti

Õige voolavusega lutipudeli lutt

Lutipudeli lutil on täpselt õige suurusega auk, kust voolab õiges tempos piima. Nii ei pea laps liiga palju vaeva nägema ja ei saa ka kurku tõmmata. Kuju on samuti hea lapse jaoks, ei aja segadusse, sest rinnanibu kuju on laadne.

Plusi

Voolavus, puhastamine,kuju

Mīnusi

Puuduvad

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF043/27 Natural lutt

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF043/27 Natural lutt

23/11/2022

Eesti

Eesti

Pudelilutt

Beebil kergem piima kätte saada ning mugav kasutada. Eriti meeldib rinna imitatsioon lutil.

Plusi

Kerge piima kätte saada

Mīnusi

Puuduvad

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF043/27 Natural lutt

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF043/27 Natural lutt

07/04/2022

Polska

Polska

Świetny!

Smoczek rewelacyjny, mały chętnie pije z butelki. Kształtem przypomina pierś matki co jest dużym plusem

Plusi

Kryształ podobny do piersi

Mīnusi

Brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF043/27 Smoczek Natural

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF043/27 Smoczek Natural

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  1. 0% BPA, atbilstoši ES regulai 10/2011