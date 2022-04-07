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Izbeigta ražošana
2 gab.
Strauja plūsma
6 m+
Platais krūts formas knupītis veicina dabisku satvērienu līdzīgi kā pie krūts, ļaujot mazulim vieglāk apvienot barošanu ar krūti un dzeršanu no pudelītes.
Pret kodieniem izturīgais un gludais knupītis ir veidots atbilstoši augošu mazuļu mainīgajām vajadzībām.
Ziedlapiņas un knupīša iekšpusē esošās rievas padara to elastīgu un nodrošina pret saliekšanos, lai barošana būtu nepārtraukta.
5.0
no 5
95
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
mama inspiruje
07/04/2022
Polska
Super produkt
Jak najbardziej polecam. Kształt bardzo zbliżony do sutka kobiecej piersi nie zaburza odruchu ssania u dziecka. Można stosować zamiennie z KP.
Plusi
Kształt, wytrzymałość
Mīnusi
Brak
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF046/27 Smoczek Natural
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF046/27 Smoczek Natural
Aganieszka
07/04/2022
Polska
Wygodny smoczek
Miękki smoczek, który umożliwia dobry przeplyw gęstego pokarmu. Pomaga wygodnie nakarmić naszego glodomorka.
Plusi
Miękki, do gęstego pokarmu
Mīnusi
Brak
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF046/27 Smoczek Natural
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF046/27 Smoczek Natural
Aga16233
07/04/2022
Polska
Super smoczek
Smoczek sprawdził się u nas bardzo dobrze, był to pierwszy smoczek po 6m. Dziecko piło normalnie , nie krztusiło się i nie było problemu z zasysaniem smoczka. Sam smoczek przypomina pierś , więc szybko dziecko się przywyczaiło.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF046/27 Smoczek Natural
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF046/27 Smoczek Natural
0% BPA, atbilstoši ES regulai 10/2011