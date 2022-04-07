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  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti

Izbeigta ražošana

Philips AventNatural knupītis

SCF046/27

5
| (95) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
Mūsu mīkstais un pret saliekšanos nodrošinātais, rievotais knupītis ir veidots augošiem mazuļiem. Ērtās ziedlapiņas un dabiskā knupīša forma veicina dabisku sakodienu un ļauj viegli apvienot barošanu ar krūti un barošanu ar pudelīti.
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Dabisks satvēriens

Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti

  • 2 gab.

  • Strauja plūsma

  • 6 m+

Dabisks satvēriens, pateicoties platam krūts formas knupītim

Dabisks satvēriens, pateicoties platam krūts formas knupītim

Platais krūts formas knupītis veicina dabisku satvērienu līdzīgi kā pie krūts, ļaujot mazulim vieglāk apvienot barošanu ar krūti un dzeršanu no pudelītes.

Mīksts un gluds silikons jūsu mazuļa mainīgajām vajadzībām

Pret kodieniem izturīgais un gludais knupītis ir veidots atbilstoši augošu mazuļu mainīgajām vajadzībām.

Elastīgs, pret saliekšanos nodrošināts, rievots knupīša dizains

Elastīgs, pret saliekšanos nodrošināts, rievots knupīša dizains

Ziedlapiņas un knupīša iekšpusē esošās rievas padara to elastīgu un nodrošina pret saliekšanos, lai barošana būtu nepārtraukta.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

95

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

2
1

07/04/2022

Polska

Polska

Super produkt

Jak najbardziej polecam. Kształt bardzo zbliżony do sutka kobiecej piersi nie zaburza odruchu ssania u dziecka. Można stosować zamiennie z KP.

Plusi

Kształt, wytrzymałość

Mīnusi

Brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF046/27 Smoczek Natural

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF046/27 Smoczek Natural

07/04/2022

Polska

Polska

Wygodny smoczek

Miękki smoczek, który umożliwia dobry przeplyw gęstego pokarmu. Pomaga wygodnie nakarmić naszego glodomorka.

Plusi

Miękki, do gęstego pokarmu

Mīnusi

Brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF046/27 Smoczek Natural

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF046/27 Smoczek Natural

07/04/2022

Polska

Polska

Super smoczek

Smoczek sprawdził się u nas bardzo dobrze, był to pierwszy smoczek po 6m. Dziecko piło normalnie , nie krztusiło się i nie było problemu z zasysaniem smoczka. Sam smoczek przypomina pierś , więc szybko dziecko się przywyczaiło.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF046/27 Smoczek Natural

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF046/27 Smoczek Natural

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. 0% BPA, atbilstoši ES regulai 10/2011