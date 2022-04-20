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Izbeigta ražošana
1 pudelīte
120 ml
Jaundzimušā knupis
0 m+
Knupīša materiāls ir īpaši mīksts un tas ir veidots, atdarinot sajūtas, ko sniedz krūts.
Platais krūts formas knupītis veicina dabisku satvērienu līdzīgi kā pie krūts, ļaujot mazulim vieglāk apvienot barošanu ar krūti un dzeršanu no pudelītes.
Elastīgas spirāles dizains ir apvienots ar ērtām ziedlapiņām, lai izveidotu elastīgu knupīti, kas ļautu barot mazuli dabiskākā veidā, nesaliecot knupīti.
4.8
no 5
95
Atsauksmes
96%
ieteica šo produktu
MartynaSz
20/04/2022
Polska
Polecam z całego serca
Jesteśmy z Marysią bardzo zadowolone ze szklanej butelki Philips Avent! Na początku byłam sceptycznie nastawiona do szklanej butelki, ponieważ myślałam, że będzie ona zbyt ciężka i niepraktyczna, jednak się myliłam. Butelka jest rewelacyjna, łatwo utrzymać ją w czystości i ciągle wygląda estetycznie i po umyciu nie pozostaje na niej osad. Rewelacyjny jest też smoczek, dzięki któremu Marysia oprócz piersi zaakceptowała także butelkę, co dla mnie jest zbawienne, zwłaszcza wtedy kiedy zostaje pod opieką taty lub babci. Butelka jest bardzo wygodna w użytkowaniu i polecamy ją z całego serca!
Plusi
Kształt smoczka przypominający pierś, materiał z którego wykonana jest butelka, kształt butelki dopasowujący się do dłoni
Mīnusi
Brak
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF051/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF051/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural
Aganieszka
07/04/2022
Polska
Rewelacyjna butelka dla maluszka
Wygodna, ekologiczna, a przede wszystkim przyjazna dla maleństwa szklana butelka antykolkowa. Mięciutki smoczek ułatwia ssanie. Polecam z całego serca.
Plusi
Wygodna do trzymania, ekologiczna
Mīnusi
Brak
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF051/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF051/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural
mama_inspiruje
07/04/2022
Polska
Fantastyczna
Fantastyczny produkt. O niebo lepsza od wersji plastikowych. Nic się z nią nie dzieje, maluszek od razu zaskoczył z piciem. Polecam.
Plusi
szklana, wygodna, łatwa w czyszczeniu
Mīnusi
cięższa niż plastikowa
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF051/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF051/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural
0% BPA, atbilstoši ES regulai 10/2011
Kas ir kolikas, un kā tās ietekmē mazuļus? Viens no koliku cēloņiem ir barošanas laikā norītais gaiss, kas rada diskomforta sajūtu mazuļa gremošanas sistēmā. Koliku simptomi ir raudāšana, nemiers.