Po pierwsze moje dziecko ma problem z wędzidełkiem i niestety z większością smoczków sobie nie radził, cmokał i się denerwował, tutaj miłe zaskoczenie. Smoczek mu pasuje, nawet bardzo, przestał cmokać, zjada wszystko ładnie. Dla mnie to najważniejsze bo każdy wie jak matka potrafi się martwić. Druga sprawa to butelka, szklana z jednej strony trochę strach że może się zbić, jednak dla mnie na mega TAK bo mam problem z zapachami i uważam, że tylko szkło nie pochłania tak naprawdę zapachów. To dla mnie mega ważne. Przez to ze jest cięższa lepiej tez dolega smoczek dziecku do ust. Przepływ smoczka bardzo dobry, nie krztusi się, radzi sobie z nim praktycznie od pierwszego użycia. Mogę polecić. Myślę, że zaopatrzę się już z czystym sumieniem w kolejne.