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Izbeigta ražošana
1 pudelīte
240 ml
Lēnas plūsmas knupis
1 m+
Knupīša materiāls ir īpaši mīksts un tas ir veidots, atdarinot sajūtas, ko sniedz krūts.
Platais krūts formas knupītis veicina dabisku satvērienu līdzīgi kā pie krūts, ļaujot mazulim vieglāk apvienot barošanu ar krūti un dzeršanu no pudelītes.
Elastīgas spirāles dizains ir apvienots ar ērtām ziedlapiņām, lai izveidotu elastīgu knupīti, kas ļautu barot mazuli dabiskākā veidā, nesaliecot knupīti.
4.6
no 5
102
Atsauksmes
91%
ieteica šo produktu
Aien
02/05/2019
Lietuva
Idealus pirmiems mišinukų ragavimams
Nuostabi firma - viską perkame tik iš šios firmos. Turime ir šį ir didesnio kiekkio buteliukus. Rekomenduoju.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF053/17 „Natural“ stiklinis kūdikių buteliukas
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF053/17 „Natural“ stiklinis kūdikių buteliukas
Marta61
02/04/2022
Polska
Doskonała butelka
Smoczek idealny dla niemowląt i strasznych dzieci. Butelka estetyczna dość ciężka lecz bardzo dobrze trzyma się ja w dłoni.
Plusi
Ergonomiczny kształt smoczka
Mīnusi
Brak
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF053/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF053/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural
Pa__ulka
01/04/2022
Polska
Świetnie wyprofilowane i elastyczne smoczek
Młodemu świetnie się pije z butelki . A ja jestem spokojna że nie odstawi piersi na bok. Smoczek jest miękki I elastyczny
Plusi
Elastyczne smoczek
Mīnusi
Szkło trochę ciężkie
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF053/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF053/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural
0% BPA, atbilstoši ES regulai 10/2011
Kas ir kolikas, un kā tās ietekmē mazuļus? Viens no koliku cēloņiem ir barošanas laikā norītais gaiss, kas rada diskomforta sajūtu mazuļa gremošanas sistēmā. Koliku simptomi ir raudāšana, nemiers.