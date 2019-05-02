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  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
  • Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti

Izbeigta ražošana

Philips AventNatural stikla zīdaiņu pudelīte

SCF053/17

4.6
| (102) Atsauksmes | 91% ieteica šo produktu
Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti
Mūsu Natural zīdaiņu pudelīte ar īpaši mīksto knupīti ļoti līdzinās krūtij. Platais krūts formas knupītis ar elastīgu spirāles dizainu un ērtajām ziedlapiņām veicina dabisku sakodienu un ļauj viegli apvienot barošanu ar krūti un barošanu ar pudelīti.
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Dabisks satvēriens

Viegli apvienojama ar barošanu ar krūti

  • 1 pudelīte

  • 240 ml

  • Lēnas plūsmas knupis

  • 1 m+

Īpaši mīksts knupītis, kas veidots, atdarinot sajūtas, ko sniedz krūts

Īpaši mīksts knupītis, kas veidots, atdarinot sajūtas, ko sniedz krūts

Knupīša materiāls ir īpaši mīksts un tas ir veidots, atdarinot sajūtas, ko sniedz krūts.

Dabisks satvēriens, pateicoties platam krūts formas knupītim

Dabisks satvēriens, pateicoties platam krūts formas knupītim

Platais krūts formas knupītis veicina dabisku satvērienu līdzīgi kā pie krūts, ļaujot mazulim vieglāk apvienot barošanu ar krūti un dzeršanu no pudelītes.

Elastīgas spirāles dizains savienojumā ar ērtām ziedlapiņām

Elastīgas spirāles dizains savienojumā ar ērtām ziedlapiņām

Elastīgas spirāles dizains ir apvienots ar ērtām ziedlapiņām, lai izveidotu elastīgu knupīti, kas ļautu barot mazuli dabiskākā veidā, nesaliecot knupīti.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.6

no 5

102

Atsauksmes

91%

ieteica šo produktu

02/05/2019

Lietuva

Lietuva

Idealus pirmiems mišinukų ragavimams

Nuostabi firma - viską perkame tik iš šios firmos. Turime ir šį ir didesnio kiekkio buteliukus. Rekomenduoju.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF053/17 „Natural“ stiklinis kūdikių buteliukas

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF053/17 „Natural“ stiklinis kūdikių buteliukas

02/04/2022

Polska

Polska

Doskonała butelka

Smoczek idealny dla niemowląt i strasznych dzieci. Butelka estetyczna dość ciężka lecz bardzo dobrze trzyma się ja w dłoni.

Plusi

Ergonomiczny kształt smoczka

Mīnusi

Brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF053/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF053/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural

01/04/2022

Polska

Polska

Świetnie wyprofilowane i elastyczne smoczek

Młodemu świetnie się pije z butelki . A ja jestem spokojna że nie odstawi piersi na bok. Smoczek jest miękki I elastyczny

Plusi

Elastyczne smoczek

Mīnusi

Szkło trochę ciężkie

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF053/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF053/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural

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Atrunas

  1. 0% BPA, atbilstoši ES regulai 10/2011

  2. Kas ir kolikas, un kā tās ietekmē mazuļus? Viens no koliku cēloņiem ir barošanas laikā norītais gaiss, kas rada diskomforta sajūtu mazuļa gremošanas sistēmā. Koliku simptomi ir raudāšana, nemiers.