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Izbeigta ražošana
1 pudelīte
260 ml
Lēnas plūsmas knupis
1 m+
Platais krūts formas knupītis veicina dabisku satvērienu līdzīgi kā pie krūts, ļaujot mazulim vieglāk apvienot barošanu ar krūti un dzeršanu no pudelītes.
Knupīša materiāls ir īpaši mīksts un tas ir veidots, atdarinot sajūtas, ko sniedz krūts.
Elastīgas spirāles dizains ir apvienots ar ērtām ziedlapiņām, lai izveidotu elastīgu knupīti, kas ļautu barot mazuli dabiskākā veidā, nesaliecot knupīti.
4.8
no 5
370
Atsauksmes
97%
ieteica šo produktu
MontaSofija
03/01/2023
Latvija
Pudelīte
Vienīgā pudelīte, kas mums bija un vēl joprojām izmantojam ūdens dzeršanai. Ļoti kvalitatīva, viegla un bērnam ir ērti no tās dzertt
Plusi
Viegli kopjama un ļoti kvalitatīva
Mīnusi
Īsti nav
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF033/17 Natural zīdaiņu pudelīte
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF033/17 Natural zīdaiņu pudelīte
Sniedzīte
01/12/2022
Latvija
Akcijas daļa
lieliski
Lieliska pudelīte! Noteikti iesaku, jo gan varēja just kvalitāti, gan to, ka pudelītes gals bija īpaši piemērots mazulim. Pudelīti bija viegli arī izmazgāt, kas ir pluss! :)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF070/23 Natural zīdaiņu pudelīte
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF070/23 Natural zīdaiņu pudelīte
Zane1993
29/07/2022
Latvija
Vienīgā pudelīte, kuru atzina mūsu mazulis
Vienīgā pudelīte, kuru mūsu mazulis atzina par labu. Viegli tīrāma, kvalitatīva.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF033/17 Natural zīdaiņu pudelīte
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF033/17 Natural zīdaiņu pudelīte
0% BPA, atbilstoši ES regulai 10/2011
Kas ir kolikas, un kā tās ietekmē mazuļus? Viens no koliku cēloņiem ir barošanas laikā norītais gaiss, kas rada diskomforta sajūtu mazuļa gremošanas sistēmā. Koliku simptomi ir raudāšana, nemiers.