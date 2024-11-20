Smoczek ma bardzo miękki i elastyczny silikonowy kapturek, który imituje kształt piersi. Dzięki temu dziecko łatwo akceptuje smoczek, nie odczuwając różnicy w porównaniu do ssania piersi. Jego konstrukcja zapewnia naturalne ssanie, co jest korzystne dla rozwoju jamy ustnej i mięśni twarzy. Ponadto, smoczek Philips Ultra Start jest zaprojektowany w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko podrażnień czy zaczerwienień skóry wokół ust, dzięki specjalnemu wentylowi, który zapewnia cyrkulację powietrza i zapobiega gromadzeniu się wilgoci. Smoczek jest łatwy w utrzymaniu czystości można go wygodnie sterylizować.