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Radīts jaundzimušajiem
Bez BPA
2 gab. komplekts, 80% augu izcelsmes materiālu*
0-2 m
Mūsu jaundzimušo knupji ir īpaši konstruēti tā, ka ir piemēroti mazajām mutītēm un sejiņām. Vieglais dizains bez gredzena padara to par ideālu pirmo knupi, kas ir piemērots līdz 6 mēnešiem veciem zīdaiņiem. Knupīša forma un izmērs palīdz mazulim pāriet uz mūsu Philips Avent ultra air un ultra soft knupjiem, lai pielāgotos dabiskajām zīšanas vajadzībām.
Mūsu ortodontiskie knupīši ir ražoti no mīksta silikona, kas pielāgojas mutes muskuļu dabiskajām kustībām un tādējādi mazina risku, ka varētu izveidoties nepareizs sakodiens. Knupīša šaurā konstrukcija rada mazāku spiedienu starp mēli un aukslējām. Philips Avent ultra knupjiem ir neatkarīgās organizācijas Oral Health Foundation sertifikāts. Tie ir ražoti no 100% pārtikas klases silikona, ir izturīgāki un kalpo ilgāk nekā gumijas (lateksa) knupīši, turklāt tajos nav BPA, BPS, ftalātu, PVH vai policiklisko aromātisko ogļūdeņražu.
Mūsu silikona knupīšu tekstūra ir veidota tā, ka līdzinās mātes krūtij. Aptaujājām vecākus, no kuriem 98% atzina, ka viņu mazulis pieņem Philips Avent ultra knupi.
4.9
no 5
173
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Kiniiia013
20/11/2024
Polska
Akcijas daļa
Idealny na pierwszy smoczek dziecka
Smoczek ma bardzo miękki i elastyczny silikonowy kapturek, który imituje kształt piersi. Dzięki temu dziecko łatwo akceptuje smoczek, nie odczuwając różnicy w porównaniu do ssania piersi. Jego konstrukcja zapewnia naturalne ssanie, co jest korzystne dla rozwoju jamy ustnej i mięśni twarzy. Ponadto, smoczek Philips Ultra Start jest zaprojektowany w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko podrażnień czy zaczerwienień skóry wokół ust, dzięki specjalnemu wentylowi, który zapewnia cyrkulację powietrza i zapobiega gromadzeniu się wilgoci. Smoczek jest łatwy w utrzymaniu czystości można go wygodnie sterylizować.
Plusi
Mały kształt, nie zapycha buzi dziecka, nie podrażnia ust ani buzi, dobrze odprowadza powietrze
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Ultra Start SCF075/01 Smoczek
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Ultra Start SCF075/01 Smoczek
Kasia S.
19/11/2024
Polska
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Pięknie swiecą
Smoczki są bardzo dobrze wykonane, są miękkie i szybko uspokajają maluszka, moja córeczka polubiła je już od pierwszych dni, dużym plusem jest to ze świecą w ciemności ponieważ bez problemu mogę znaleźć smoczka w nocy w nocy w łóżeczku.
Plusi
Świecą w ciemności, lekki,miękki, odporny na wysoką temperaturę
Mīnusi
Brak
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Ultra Start na Noc SCF075/07 Smoczek świecący
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Ultra Start na Noc SCF075/07 Smoczek świecący
Kasia S.
19/11/2024
Polska
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Bardzo dobry smoczek
Smoczek posiada specjalne otwory wentylacyjne, które zapewniają idealny przepływ powietrza, są wykonane z silikonu który jest odporny na wysoką temperaturę, a podczas sterylizacji nie zmienia koloru ani kształtu . Smoczki majak piękne kolory i urocze na nich obrazki,
Plusi
Trwałość, jakość, kształt.
Mīnusi
Brak
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Ultra Start SCF075/03 Smoczek
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Ultra Start SCF075/03 Smoczek
Balstoties uz tiešsaistes apmierinātības aptauju, kas 2024. gadā tika veikta visā pasaulē ar 8139 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotājiem.
Cietas plastmasas daļas, izņemot silikona knupīti (masas bilances pieeja).
2023. gadā veiktajā ASV patērētāju pētījumā noskaidroja, ka teksturētā Philips Avent knupīša, ko izmanto mūsu ultra knupjos (n = 201), zīžamās daļas pieņēmība ir 98%.
Salīdzinājumā ar tradicionālajiem knupju sterilizēšanas paņēmieniem (novārīšana).
Higiēnisku apsvērumu dēļ mainiet knupjus ik pēc 4 nedēļām.