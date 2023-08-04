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Ortodontisks, nesatur BPA
Komplekts, 2 gab.
0-6 m
Īpaši lielas gaisa atveres nodrošina ventilāciju mazuļa ādai, nomierinot un uzturot to sausāku.
Kad mēs pajautājām vecākiem, kā viņu mazuļi reaģē uz mūsu teksturēto silikona knupīti, un 98 % aptaujāto atzina, ka viņu mazuļi pieņem Philips Avent ultra soft un ultra air knupīšus.
Mēs rūpīgi izvēlamies silikona materiālu mūsu ultra soft un ultra air zīžamajām daļām, jo tas ir drošs un inerts materiāls, ko plaši izmanto medicīniskiem pielietojumiem; tas nesatur bīstamas ķīmiskas vielas, endokrīnās aktīvās vielas (piemēram, BPA) un alergēnus.
4.9
no 5
651
Atsauksmes
99%
ieteica šo produktu
Dvīņumamma
04/08/2023
Latvija
Lielisks produkts
Philips knupīši mums ir ļoti iemīļoti,jo viņi nepieguļ tuvu pie mutes. Kad mazie sāk stipri siekaloties tad ar parastajiem knupjiem bieži veidojas pumpiņas un apsārst mutīte. Ar vecāko bērnu tikām lietojuši parastos knupīšus un bieži piedzīvojām nepatīkamus mirkļus kad ap mutīti ir sametušās pumpiņas. Tas bērnam rada lielu diskomfortu. Šiem knupīšiem ļoti labi cirkulē gaiss ap muti un šādas problēmas neveidojās.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ultra air SCF085/15 Knupītis
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ultra air SCF085/15 Knupītis
Fejiņa
02/08/2023
Latvija
Knupītis komfortam.
Philips Avent ultra air knupītis ir vienīgais kuru bērniņš paņemaun iepriekš tika izmēģināti citi. Mazulis uzreiz smuki piezīdās, bez ristīšanās,jo knupitis izgatavots atbilstoši bērna mutites formai. Pirmais kas mani iepriecināja ,bija tas cik maza ir zīžamā daļa, parasti visiem knupīšiem ta ir gara un liela lidz ar ko mazulis rīstās,bet ultra air ir īsāka un mazaka šī daļa. Pateicoties izstrādātajam dizainam kas paredzēts lielakai gaisa plūsmai knupītis nepiesūcas pie mutes radot nospiedumus un diskofortu mazulim.
Plusi
Noteikti iesaku, knupītis radīts mazuļa labsajūtai un lai netiktu bojāts sakodiens.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ultra air SCF085/15 Knupītis
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ultra air SCF085/15 Knupītis
Hipa
01/08/2023
Latvija
Ļoti labi knupīši
Esam ļoti iecienījuši Philips Avent produkciju. Uzticību radīja pirms 9 gadiem, kad piedzima pirmais dēls. Un šobrīd, šķiet, esam jau izmantojuši lielu daļu produktu, kas pieejams Philips Avent. Par knupīti varam teikt tikai labāko, jo pirms šī bijām nopirkuši vairāku citu firmu knupjus un nevienu nepieņēma un izspļāva, kā iedevām šo, uzreiz paturēja mutē un pieņēma. Kā arī varu nesatraukties par mazuļa zobiņiem, jo Philips Avent ultra air knupjiem ir ortodontiskās, simetriskās mīkstā silikona zīžamās daļas, kas izstrādātas dabiskai mutes dobuma attīstībai. Nav arī jāuztraucas par izsitumiem ap mutīti no pārāk daudz siekalām, jo Philips Avent ultra air knupītim īpaši lielas gaisa atveres, kas nodrošina ventilāciju un nomierina mazuļa ādu uzturot to sausāku. Ļoti vēlos dot savam bērnam visu, kas ir drošs un viņam atbilstošs, un man bija ļoti svarīgi, ka šie knupīši ir rūpīgi izvēlēti ar silikona materiālu ultra soft un ultra air zīžamajām daļām, jo tas ir drošs un inerts materiāls, ko plaši izmanto medicīniskiem pielietojumiem; tas nesatur bīstamas ķīmiskas vielas, endokrīnās aktīvās vielas (piemēram, BPA) un alergēnus. Patiešām iesaku šo knupīti.
Plusi
Viss apmierina, ātri pieņem
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ultra air SCF085/15 Knupītis
Balstoties uz tiešsaistes apmierinātības aptauju, kas 2024. gadā tika veikta visā pasaulē ar 8139 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotājiem.
2016.–2017. gadā veikto ASV patērētāju testu dati liecina, ka vidēji 98 % dalībnieku ir pozitīva attieksme pret teksturēto Philips Avent zīdekli, kas tiek izmantots mūsu ultra air un ultra soft knupīšos.
Higiēnisku apsvērumu dēļ nomainiet knupīti pēc 4 nedēļu lietošanas