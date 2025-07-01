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Philips Avent Pacifier ultra air
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SCF087/04
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Es izlasīju ziņas par knupīšiem un BPA — kā jūs apstiprināt, ka Philips Avent knupīši nesatur BPA?
Vai ir droši lietot Philips Avent izstrādājumu daļas, kuru krāsa ir mainījusies?
Kā sterilizēt Philips Avent knupīti?
Vai Philips Avent knupīši ir droši manam mazulim?
Ar ko atšķiras dažādie Philips Avent knupji?
Pārbaudiet garantijas noteikumus un sāciet izstrādājuma maiņas vai remonta procesu
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