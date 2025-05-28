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Papildu maigums jutīgai ādai
Elastīgais aizsargs lieliski aizsargā ādu. 9 no 10 vecākiem atzīst: lietojot ultra soft knupīti, zīdainim vairs nerodas ādas kairinājums.** Atslābinošs miers ir pieejams vienmēr neatkarīgi no aprūpētāja. Tagad 80% augu izcelsmes materiālu.*
Jutīgai ādai
Nesatur BPA
2 gab. komplekts, 80% augu izcelsmes materiālu*
18 m+ ar īpaši stingru zīžamo daļu
Zīdaiņa ādai nepieciešamas īpašas rūpes. Mīkstā aizsargs tehnoloģija ļauj pielāgoties zīdaiņa sejas formai, neatstājot nospiedumus uz ādas un samazinot kairinājumu**. Noapaļotais aizsargs mazina spiedienu uz vaigiem, tāpēc tas īpaši maigi pieskaras ādai.
Mūsu ortodontiskie knupīši ir ražoti no mīksta silikona, kas pielāgojas mutes muskuļu dabiskajām kustībām un tādējādi mazina risku, ka varētu izveidoties nepareizs sakodiens. Knupīša šaurā konstrukcija rada mazāku spiedienu starp mēli un aukslējām. Philips Avent ultra knupjiem ir neatkarīgās organizācijas Oral Health Foundation sertifikāts. Tie ir ražoti no 100% pārtikas klases silikona, ir izturīgāki un kalpo ilgāk nekā gumijas (lateksa) knupīši, turklāt tajos nav BPA, BPS, ftalātu, PVH vai policiklisko aromātisko ogļūdeņražu.
Mūsu knupīši ir izstrādāti, lai nodrošinātu dabisku mēles novietojumu, kas ir svarīgi veselīgai runas attīstībai, zīdainim pieaugot. Īpaši stingrs, lai atvieglotu zobu augšanu. Teksturētā silikona zīžamā daļa ir izstrādāta, lai līdzinātos mātes krūtij.
4.9
no 5
345
Atsauksmes
99%
ieteica šo produktu
Kaķis 654321
28/05/2025
Latvija
Izcili knupīši
Ļoti patīk philips avent knupīši, izmantojam tos jau jo dzimšanas
Plusi
Patīk silikona mīkstums
Mīnusi
Viss apmierina
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par ultra soft SCF091/05 Knupītis
Date of Use 2024-11-28
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par ultra soft SCF091/05 Knupītis
Date of Use 2024-11-28
Benedikta
21/04/2024
Latvija
Akcijas daļa
Labākie no līdz šim lietotajiem produktiem
Mūsu mazulis jau no trešās dzīves nedēļas ēd no pudeles. Sākotnēji veikalā iegādājāmies pirmo pudelīti neko īpaši nezinot par dažādām firmām. Pieniņš regulāri notašķīja mazuļa vaigus un kaklu, nāca lielas atraudziņas un arī atgrūšana. Vēl saskārāmies ar to, ka mazulis vairāk košļāja knupi nevis zīda un zīdīšanas konsultants mūs aicināja doties pie ārsta ar šo problēmu. Arī knupi, kurš paredzēts no 0-6 mēnešiem, mazulis vairs nevēlējās ņemt, palika dusmīgs, raudāja, lai gan vēl nebija sasniegti 2.mēneši. Kad sākām lietot Philips Aventa pudelīti mazulis sāka zīst, nevis košļāt. Vairs nekrata galvu, mute vienmēr tīra. Tik pat kā vairs neatgrūž pieniņu un atraudziņas arī vairs nemoka. Man bija iespēja pakonsultēties ar firmas pārstāvi Māmiņu Brokastīs tc Rīga Plaza, kur uzzināju, ka tiek piedāvāti knupji atbilstoši vecumam (1m, 3m). Izvēloties pareizo knupi un plūsmu mazulis ēd bez kašķiem. Vienīgi īsti nesapratu, vai pudeļu knupji ir kā marķēti pēc izmēriem. Tā kā man ir 3 pudeles, kuras izmantoju vienlaicīgi knupji jaucās, bet arī tie ir trīs dažādu plūsmu krupji. Ir cipari uz knupjiem (2, 3, 4), bet neizprotu loģiku šai numerācijai. Izmēģinājām arī ikdienas knupi. Ļoti patīk tas, ka nepaliek nospiedums uz mazuļa sejas kā tas notika ar mūsu iepriekš lietotajiem knupīšiem. Ļoti jauki, ka produktam māk līdzi futlāris sterilizēšanai, kuru var izmantot arī ikdienā līdzņemšanai.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par ultra soft SCF091/05 Knupītis
Date of Use 2024-03-21
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par ultra soft SCF091/05 Knupītis
Date of Use 2024-03-21
Lorakins
10/04/2024
Latvija
Akcijas daļa
Perfekts zīdainim
Izmantojot Ultra Soft māneklīti meitiņa ļoti ātri nomierinājās un pirmo reizi 2 mēnešu laikā pati iemiga. Knupītis labi pieguļ sejiņai un neatstāj nospiedumus ja to izmanto ilgāku laiku.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ultra soft SCF091/05 Knupītis
Date of Use 2024-03-09
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par ultra soft SCF091/05 Knupītis
Date of Use 2024-03-09
Balstoties uz tiešsaistes apmierinātības aptauju, kas 2024. gadā tika veikta visā pasaulē ar 8139 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotājiem.
Cietas plastmasas daļas, izņemot silikona knupīti (masas bilances pieeja).
87% aptaujāto atzina, ka, lietojot Philips Avent ultra soft knupīšus, zīdaiņiem neradās ādas kairinājums (2023, n = 201).
2023. gadā veiktajā ASV patērētāju pētījumā noskaidroja, ka teksturētā Philips Avent knupīša, ko izmanto mūsu ultra knupjos (n = 201), zīžamās daļas pieņēmība ir 98%.
Salīdzinājumā ar tradicionālajiem knupju sterilizēšanas paņēmieniem (novārīšana).
Higiēnisku apsvērumu dēļ mainiet knupjus ik pēc 4 nedēļām.