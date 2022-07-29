Go to promotion

Iepriecini sevi ar Philips produktiem

23

d

01

h

:

34

m

:

48

s

Uz veikalu

ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Atsevišķa produkta uzņēmums
  • Galvenais fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Produkta priekšpuses fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Produkts kā dzīvesstila elements
  • Atsevišķa produkta uzņēmums
  • Galvenais fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Produkta priekšpuses fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Produkts kā dzīvesstila elements

Philips Avent SoothieSoothie

SCF099/27

4.5

| (43) Atsauksmes | 97% ieteica šo produktu

Ērti pielāgojas mazuļa sejas dabiskajiem izliekumiem

Mīkstais un elastīgais Philips Avent Soothie Heart knupītis neaizspiedīs zīdaiņa degunu. Viengabala konstrukcija, kas izgatavota no medicīniskā silikona ar atkal izmantojamu korpusu, kas izgatavots no 90% augu izcelsmes materiālu.*

Skatīt visas priekšrocības
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

māmiņu ieteiktākais zīmols pasaulē1

Elastīgs medicīniskā silikona knupītis

Ērti pielāgojas mazuļa sejas dabiskajiem izliekumiem

  • Viengabala silikona konstrukcija

  • Nesatur BPA

  • Komplektā 2 gab.

  • 0-6 m

Pielāgots sejas izliekumiem, lai mazulim būtu ērti

Pielāgots sejas izliekumiem, lai mazulim būtu ērti

Īpašais sirdsveida vairogs ir konstruēts tā, ka pielāgojas mazuļa sejas dabīgajiem izliekumiem, tāpēc nespiež deguntiņu un mazulim ir iespējami ērti.

Viengabala konstrukcija no 100% medicīniskā silikona

Viengabala konstrukcija no 100% medicīniskā silikona

Izturīgā viengabala konstrukcijā ir veidota tikai no elastīga medicīniskā silikona. Mūsu speciālistu grupa to izstrādāja īpaši jaundzimušajiem līdz 6 mēnešu vecumam.

Simetrisks, apaļš knupītis

Simetrisks, apaļš knupītis

Soothie māneklītis ir simetrisks un apaļš, proti, anatomiski pielāgots mazuļa mutei, tāpēc rada mazāku spiedienu starp mēli un aukslējām. Philips Avent māneklīšiem ir neatkarīgās organizācijas Oral Health Foundation sertifikāts.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.5

no 5

43

Atsauksmes

97%

ieteica šo produktu

29/07/2022

Latvija

Latvija

Manam bērnam ļoti patika

Gluds materiāls, caurspīdīgs, viegli tīrāms un nekļūst lipīgs dienas laika!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Soothie SCF099/22 Soothie

Izmantošanas datums 2022-01-29

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Soothie SCF099/22 Soothie

Izmantošanas datums 2022-01-29

11/01/2023

Lietuva

Lietuva

Vaiko mėgstamiausi

Mano vaiko neatskiriamas palydovas – Philips Avent čiulptukai. Labai kokybiški ir vaiko mėgstami - rekomenduoju!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Soothie SCF099/21 „Soothie“

Izmantošanas datums 2021-12-11

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Soothie SCF099/21 „Soothie“

Izmantošanas datums 2021-12-11

01/09/2024

Polska

Polska

Smoczek jest 100/100

Smoczek jest doskonały. Ale co zrobić po 6 miesiącach? Córka nie chce innych modeli.

Mīnusi

Żadnych wad

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający

Izmantošanas datums 2024-05-01

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający

Izmantošanas datums 2024-05-01

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Es vēlos saņemt reklāmas ziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, pasākumiem un akcijām, pamatojoties uz manām izvēlēm un darbībām. Es varu viegli atcelt abonementu jebkurā laikā!

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Balstoties uz tiešsaistes apmierinātības aptauju, kas 2024. gadā tika veikta visā pasaulē ar 8139 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotājiem. 

  1. Masas bilances pieeja.

  2. Visiem mūsu Soothie māneklīšiem ir vienādas formas knupītis un viengabala konstrukcija, savukārt vairoga formas var būt dažādas, ieskaitot ASV slimnīcās izsniegto māneklīšu vairoga formas.

  3. Salīdzinājumā ar tradicionālajiem knupju sterilizēšanas paņēmieniem (novārīšana).

  4. Higiēnisku apsvērumu dēļ mainiet knupjus ik pēc 4 nedēļām.