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Ērti pielāgojas mazuļa sejas dabiskajiem izliekumiem
Mīkstais un elastīgais Philips Avent Soothie Heart knupītis neaizspiedīs zīdaiņa degunu. Viengabala konstrukcija, kas izgatavota no medicīniskā silikona ar atkal izmantojamu korpusu, kas izgatavots no 90% augu izcelsmes materiālu.*
Viengabala silikona konstrukcija
Nesatur BPA
Komplektā 2 gab.
0-6 m
Īpašais sirdsveida vairogs ir konstruēts tā, ka pielāgojas mazuļa sejas dabīgajiem izliekumiem, tāpēc nespiež deguntiņu un mazulim ir iespējami ērti.
Izturīgā viengabala konstrukcijā ir veidota tikai no elastīga medicīniskā silikona. Mūsu speciālistu grupa to izstrādāja īpaši jaundzimušajiem līdz 6 mēnešu vecumam.
Soothie māneklītis ir simetrisks un apaļš, proti, anatomiski pielāgots mazuļa mutei, tāpēc rada mazāku spiedienu starp mēli un aukslējām. Philips Avent māneklīšiem ir neatkarīgās organizācijas Oral Health Foundation sertifikāts.
Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus
4.5
no 5
43
Atsauksmes
97%
ieteica šo produktu
Zelts
29/07/2022
Latvija
Manam bērnam ļoti patika
Gluds materiāls, caurspīdīgs, viegli tīrāms un nekļūst lipīgs dienas laika!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Soothie SCF099/22 Soothie
Izmantošanas datums 2022-01-29
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Soothie SCF099/22 Soothie
Izmantošanas datums 2022-01-29
Mamyte22
11/01/2023
Lietuva
Vaiko mėgstamiausi
Mano vaiko neatskiriamas palydovas – Philips Avent čiulptukai. Labai kokybiški ir vaiko mėgstami - rekomenduoju!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Soothie SCF099/21 „Soothie“
Izmantošanas datums 2021-12-11
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Soothie SCF099/21 „Soothie“
Izmantošanas datums 2021-12-11
Viktoriia Lehenko
01/09/2024
Polska
Smoczek jest 100/100
Smoczek jest doskonały. Ale co zrobić po 6 miesiącach? Córka nie chce innych modeli.
Mīnusi
Żadnych wad
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający
Izmantošanas datums 2024-05-01
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający
Izmantošanas datums 2024-05-01
Balstoties uz tiešsaistes apmierinātības aptauju, kas 2024. gadā tika veikta visā pasaulē ar 8139 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotājiem.
Masas bilances pieeja.
Visiem mūsu Soothie māneklīšiem ir vienādas formas knupītis un viengabala konstrukcija, savukārt vairoga formas var būt dažādas, ieskaitot ASV slimnīcās izsniegto māneklīšu vairoga formas.
Salīdzinājumā ar tradicionālajiem knupju sterilizēšanas paņēmieniem (novārīšana).
Higiēnisku apsvērumu dēļ mainiet knupjus ik pēc 4 nedēļām.