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0-3 mēneši
Vienkāršai Philips Avent knupja izņemšanai jebkurā laikā
Philips Avent plakanie, simetriskie knupīši ir izstrādāti tā, lai tie netraucētu mazuļa aukslēju, zobu un smaganu dabisku attīstību, pat ja knupis mutē tiek apvelts otrādi.
Philips Avent silikona knupīšiem nav garšas un smaržas, tāpēc jūsu mazulim to būs viegli pieņemt. Silikons ir vienmērīgs, caurspīdīgs, ērti tīrāms un nav lipīgs. Knupīši ir stingri un izturīgi, un tiem laika gaitā nemainās forma un krāsa.
5.0
no 5
3
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
kakola
07/12/2015
Polska
SUPER SMOK ;)
smoczek jest tak wyprofilowany, że nie uciska buzi dziecka i nie odparza jej
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF120/01 Przezroczyste smoczki
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF120/01 Przezroczyste smoczki
dominika89
15/05/2012
Polska
genialny
smoczek bardzo łatwy w użyciu nie wypada dziecku z buzi poprzez bardziej podłużny smoczek
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF120/01 Przezroczyste smoczki
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF120/01 Przezroczyste smoczki
Lenka66
05/05/2021
Česká republika
Velká spokojenost
S dudlíkem Avent jsme zcela spokojeni. Náš chlapeček,ač má několik dudlíku, tak tento má nejraději. Máme průhlednou barvu. Pěkně drží-nepadá pořád.
Plusi
Hodně dlouho vydrží.Nepadá.
Mīnusi
Žádné
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF120/01 Průhledné dudlíky
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF120/01 Průhledné dudlíky
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