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Izbeigta ražošana

Philips AventFreeflow māneklīši

SCF133/01

5
| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu
Papildu gaisa plūsma jutīgai ādai
Avent ortodontiskie, sakļaujamie un simetriskie knupīši ir izstrādāti tā, lai tie netraucētu mazuļa aukslēju, zobu un smaganu attīstību. Visi Avent knupji ir izgatavoti no silikona, un tiem nav smaržas un garšas. Knupīšu krāsas var tikt mainītas.
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māmiņu ieteiktākais zīmols pasaulē1

Seši caurumiņi izliektā aizsargā lielākam mazuļa komfortam

Papildu gaisa plūsma jutīgai ādai

  • 6–18 mēneši

Gredzenveida rokturis drošībai

Gredzenveida rokturis drošībai

Vienkāršai Philips Avent knupja izņemšanai jebkurā laikā

Ortodontisks, simetriski salokāms knupītis

Ortodontisks, simetriski salokāms knupītis

Philips Avent plakanie, simetriskie knupīši ir izstrādāti tā, lai tie netraucētu mazuļa aukslēju, zobu un smaganu dabisku attīstību, pat ja knupis mutē tiek apvelts otrādi.

Viegli lietojami silikona knupīši

Viegli lietojami silikona knupīši

Philips Avent silikona knupīšiem nav garšas un smaržas, tāpēc jūsu mazulim to būs viegli pieņemt. Silikons ir vienmērīgs, caurspīdīgs, ērti tīrāms un nav lipīgs. Knupīši ir stingri un izturīgi, un tiem laika gaitā nemainās forma un krāsa.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

20/10/2015

Polska

Polska

Produkt godny polecenia

Smoczek jest dobry, przyjazny dla maluszka, nie wpływa negatywnie na zgryz.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF133/01 Smoczki Freeflow

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF133/01 Smoczki Freeflow

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  1. Balstoties uz tiešsaistes apmierinātības aptauju, kas 2024. gadā tika veikta visā pasaulē ar 8139 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotājiem. 