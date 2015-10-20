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6–18 mēneši
Vienkāršai Philips Avent knupja izņemšanai jebkurā laikā
Philips Avent plakanie, simetriskie knupīši ir izstrādāti tā, lai tie netraucētu mazuļa aukslēju, zobu un smaganu dabisku attīstību, pat ja knupis mutē tiek apvelts otrādi.
Philips Avent silikona knupīšiem nav garšas un smaržas, tāpēc jūsu mazulim to būs viegli pieņemt. Silikons ir vienmērīgs, caurspīdīgs, ērti tīrāms un nav lipīgs. Knupīši ir stingri un izturīgi, un tiem laika gaitā nemainās forma un krāsa.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Sylwia666
20/10/2015
Polska
Produkt godny polecenia
Smoczek jest dobry, przyjazny dla maluszka, nie wpływa negatywnie na zgryz.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF133/01 Smoczki Freeflow
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF133/01 Smoczki Freeflow
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