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  • Ideāli piemērota ceļošanai
  • Ideāli piemērota ceļošanai
  • Ideāli piemērota ceļošanai
  • Ideāli piemērota ceļošanai
  • Ideāli piemērota ceļošanai
  • Ideāli piemērota ceļošanai

Izbeigta ražošana

Philips AventPiena pulvera sadalītājs

SCF135/06

4.9
| (14) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Ideāli piemērota ceļošanai
Šajā trauciņā var uzglabāt 3 iepriekš izmērīta daudzumu piena pulvera porcijas katru savā nodalījumā. Kad esat gatava barot mazuli, ieberiet pulveri pudelītē ar iepriekš uzvārītu un atdzesētu ūdeni. Izņemiet starplikas, lai izmantotu to kā bļodu vai trauku.
Skatīt visas priekšrocības

Nesatur BPA

Ideāli piemērota ceļošanai

  • 3 devas

Izņemama iekšējā daļa

Izņemama iekšējā daļa

Izņemama iekšējā daļa, lai pārveidotu parocīgā uzkodu traukā

Var ievietot pietiekami daudz pulvera formulas trim 260 ml / 9 unču devām

Var ievietot pietiekami daudz pulvera formulas trim 260 ml / 9 unču devām

Philips Avent piena pulvera dozatorā ietilpst 3 iepriekš noteiktas piena pulvera devas – lieliski piemērots ceļojumiem

Visu sadalītāju var sterilizēt, lietot mikroviļņu krāsnī un mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā

Visas daļas var sterilizēt, lietot mikroviļņu krāsnī un mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā ātrai un vieglai tīrīšanai

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.9

no 5

14

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

21/08/2018

Polska

Polska

Ten produkt jest bardzo użyteczny

Jak zaczynałam przygodę z karmieniem butelką. Ten produkt był idealny. Dozowałam dokładną ilość i tylko wsypywałam do ciepłej wody. W nocy nie denerwowałam się, czy wsypałam już dwie czy łyżeczki. Wszystko odmierzone , bez problemowe.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF135/06 Dozownik mleka w proszku

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF135/06 Dozownik mleka w proszku

16/06/2015

Polska

Polska

Niezbędny codziennik

Bardzo fajny i użyteczny produkt przy karmieniu butelką. Sprawdza się nie tylko w dłuższych podróżach, ale także podczas krótszych spacerów. Jest również niezastąpiony w sytuacjach, gdy muszę zostawić dziecko pod opieką innych osób - idealnie odmierzona porcja pozwala z łatwością na zrobienie posiłku dla dzidziusia, nie trzeba tłumaczyć ile miarek mleka należy wsypać do butelki. Poza tym estetycznie wykonany, z bardzo dobrej jakości materiałów.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF135/06 Dozownik mleka w proszku

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF135/06 Dozownik mleka w proszku

06/01/2015

Polska

Polska

Niezastąpiony w podróży

super produkt szczególnie w podróży i w nocy, gdy zależy nam na oszczędności każdej chwili. Łatwe dozowanie i estetyczny wygląd.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF135/06 Dozownik mleka w proszku

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF135/06 Dozownik mleka w proszku

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