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Pudelītes piederumi
Īpaši izliektā sukas galviņa un lietā roktura smaile ir piemērots visu plata atvēruma pudelīšu, knupīšu un barošanas produktu stūru pamatīgai tīrīšanai.
Īpaši izliekta sukas galviņa un lietā roktura smaile palīdz rūpīgi iztīrīt visa veida barošanas pudelītes. Ar pielāgotās formas galviņu varat iztīrīt knupīša iekšpusi.
Izturīgi liela blīvuma sari rūpīgai visu pudelīšu, knupīšu un cita barošanas aprīkojuma tīrīšanai
4.8
no 5
18
Atsauksmes
94%
ieteica šo produktu
KasparsC
04/10/2020
Latvija
Verificēts pircējs
Produkts ir ļoti parocīgs un maigs
Tā kā mums regulāri (ik dienu un dienā pāris reizes) ir jāmazgā mazulīša pudelītes, tad šis produkts mūs ļoti apmierina ar savu parocīgumu/ērtumu un maigajiem sariņiem. Arī lai iztīrītu knupīša galiņu šī produkta otrs gals precīzi ir pielāgots tā iztīrīšanai. Un tā kā mums ir dēļiņš, tad mums arī ļoti patīk, ka šis produkts ir zilā krāsā.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF145/06 Pudelīšu un knupīšu birste
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF145/06 Pudelīšu un knupīšu birste
Zirka07
10/11/2021
Україна
Продукція просто супер
Все саме краще,для своїх діток,я тішусь що вибрала саме цю фірму
Plusi
За
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF145/06 Щітка для миття пляшечок і сосок
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF145/06 Щітка для миття пляшечок і сосок
Люсік
14/04/2019
Україна
Гарний дизайн, повна щетина
Щіточка просто чудова! М'яка на дотик. Повні щетини. З своєю функцією справляється на відмінно. Дуже зручно нею мити пляшечки від Philips Avent. Однозначно рекомендую цей товар!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF145/06 Щітка для миття пляшечок і сосок
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF145/06 Щітка для миття пляшечок і сосок