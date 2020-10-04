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  • Vienkārša mazuļa barošanas piederumu tīrīšana un kopšana
  • Vienkārša mazuļa barošanas piederumu tīrīšana un kopšana
  • Vienkārša mazuļa barošanas piederumu tīrīšana un kopšana

Izbeigta ražošana

Philips AventPudelīšu un knupīšu birste

SCF145/06

4.8
| (18) Atsauksmes | 94% ieteica šo produktu
Vienkārša mazuļa barošanas piederumu tīrīšana un kopšana
Philips Avent pudeļu birstei ir īpaši izliekts birstes uzgalis un ieveidots roktura gals, lai rūpīgi notīrītu visu veidu pudelītes, knupīšus un barošanas aprīkojumu. Izturīgie liela blīvuma sari droši notīra piederumus bez skrāpēšanas.
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Avent tīrīšanas birste

Vienkārša mazuļa barošanas piederumu tīrīšana un kopšana

  • Pudelītes piederumi

Pudelīšu birstīte ar izliektu sukas galviņu vieglai tīrīšanai

Pudelīšu birstīte ar izliektu sukas galviņu vieglai tīrīšanai

Īpaši izliektā sukas galviņa un lietā roktura smaile ir piemērots visu plata atvēruma pudelīšu, knupīšu un barošanas produktu stūru pamatīgai tīrīšanai.

Unikāls roktura un uzgaļa dizains

Īpaši izliekta sukas galviņa un lietā roktura smaile palīdz rūpīgi iztīrīt visa veida barošanas pudelītes. Ar pielāgotās formas galviņu varat iztīrīt knupīša iekšpusi.

Izturīgi liela blīvuma sari rūpīgai tīrīšanai

Izturīgi liela blīvuma sari rūpīgai visu pudelīšu, knupīšu un cita barošanas aprīkojuma tīrīšanai

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.8

no 5

18

Atsauksmes

94%

ieteica šo produktu

3
1

04/10/2020

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Produkts ir ļoti parocīgs un maigs

Tā kā mums regulāri (ik dienu un dienā pāris reizes) ir jāmazgā mazulīša pudelītes, tad šis produkts mūs ļoti apmierina ar savu parocīgumu/ērtumu un maigajiem sariņiem. Arī lai iztīrītu knupīša galiņu šī produkta otrs gals precīzi ir pielāgots tā iztīrīšanai. Un tā kā mums ir dēļiņš, tad mums arī ļoti patīk, ka šis produkts ir zilā krāsā.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF145/06 Pudelīšu un knupīšu birste

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF145/06 Pudelīšu un knupīšu birste

10/11/2021

Україна

Україна

Продукція просто супер

Все саме краще,для своїх діток,я тішусь що вибрала саме цю фірму

Plusi

За

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF145/06 Щітка для миття пляшечок і сосок

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF145/06 Щітка для миття пляшечок і сосок

14/04/2019

Україна

Україна

Гарний дизайн, повна щетина

Щіточка просто чудова! М'яка на дотик. Повні щетини. З своєю функцією справляється на відмінно. Дуже зручно нею мити пляшечки від Philips Avent. Однозначно рекомендую цей товар!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF145/06 Щітка для миття пляшечок і сосок

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF145/06 Щітка для миття пляшечок і сосок

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.