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Izbeigta ražošana
Ideāli piemērots jaundzimušajam
0-2 m
Ortodontisks un BPA nesaturošs
Komplektā 1 uzgalis
Mini knupja aizsargs ir neliels un viegls, tas piemērots smalkiem mazuļiem vecumā līdz 2 mēnešiem.
Mazuļi zina, kas viņiem patīk! Mēs jautājām māmiņām, kā viņu mazuļi reaģēja uz Philips Avent knupīšiem — 9 no 10 mazuļiem pieņēma mūsu knupjus.*
Izbīdāmajam silikona knupītim ir simetriska forma, kas rūpējas par jūsu mazuļa aukslēju, zobu un smaganu attīstību, viņam vai viņai augot.
4.7
no 5
38
Atsauksmes
97%
ieteica šo produktu
Mama83
11/12/2017
Polska
Dobry produkt
Dostałam ten smoczek 0-2 msc razem z buteleczka avent w szkole rodzenia. I cale szczęście bo przydal się gdy zaraz po cc dziecko trafiło do inkubatora. Malej pasował.Położne zachwycaly się tym smoczkiem. Niestety gdy córka zaczęła ssać piers odrzuciła tego smoka,a ponieważ się przejadala,gdyz zaspokajala potrzebę ssania moja piersią, szukałam innego smoczka. Wreszcie trafiłam na soothy z misiem i to byl strzal w dziesiątkę. Córka ssala z luboscia tylko soothy,az do 2 urodzin.Niestety kiedy 1zgubila a 2kolejne przegryzla dałam jej ten pierwszy 0-2msc(schowałam go na pamiątkę) i o dziwo pełna akceptacja. I tak historia zatoczyla koło ;) Aha,Soothy nie spowodowal wady zgryzu-ząbki są perfekcyjnie proste.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF151/01 Minismoczek
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF151/01 Minismoczek
justinek
27/04/2016
Polska
polecam
idealny smoczek dla najmłodszych dzieci, pierwszy jaki zaakceptowała moja córeczka. Lekki, nie zaburza karmienia piersią
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF151/02 Minismoczek
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paulisa008
16/10/2015
Polska
Świetny smczek
Wspaniały smoczek na początek, miękki silikon, ładny, nieprzytaczający wygląd, nie zakrywa buzi dziecka w takim stopniu jak smoczki innych firm, zgrabny,otworki wentylacyjne i co najważniejsze u nas nie zaburzył ssania piersi.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF151/01 Minismoczek
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Gada ražotājs 2014. gadā
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