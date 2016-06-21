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SCF155
māmiņu ieteiktākais zīmols pasaulē
Mazgājamas
Absorbējošs paliktnis uzsūc mitrumu no ādas un saglabā mitrumu pret noplūdi drošā slānī.
Lipīgā josla, lai noturētu krūštura ieliktņus vietā.
Izstrādāts, sadarbojoties ar vecmāti un barošanas ar krūti speciālisti, kas māmiņām palīdz jautājumos par barošanu ar krūti jau 20 gadus.
4.1
no 5
34
Atsauksmes
Natali
21/06/2016
Lietuva
Praktiškos krūtų pagalvėlės
Kurį laiką naudojau vienkartines pagalvėles, tačiau pastoviai pirkti jas neapsimoka. Įsigijau šias ir nepasigailėjau. Puikiai nešiojasi, neslidžios, išsilaiko savo padėtyje, neprilimpa prie kūno. O skalbimo bet kokiu atveju yra daug kai ateina vaikutis, todėl įmeti juos į skalbimo mašiną kartu su kūdikio drabužėliais, ir štai gauni jau švarutėlius. Beje, skalbiasi puikiai.
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Loana
23/02/2020
Magyarország
Kényelmes
Végre egy kényelmes és igazán nedvszívó mosható melltartóbetét.
Plusi
Kényelmes. Légáteresztő
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Jíťa030
12/02/2020
Česká republika
Pohodlné
Pro první dny po porodu jsem používala jednorázové, měla jsem větší únik mléka a tyto vložky neměli dostatečnou kapacitu a prosakovaly. Jak se laktace srovnala, přešla jsem na tyto a byly skvělé. Díky krajce necestovaly a mohla jsem je mít celý den. V létě se s nimi nepotíte a nezapařujete. Mám je připravené pro dalšího potomka.
Plusi
Cena, vždy jsem prala s dětským oblečením, nesráží se
Mīnusi
Pro drobnější maminky jsou docela velké
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF155 Absorpční vložky
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