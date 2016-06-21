ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Pārliecinošs komforts
  • Pārliecinošs komforts
  • Pārliecinošs komforts
  • Pārliecinošs komforts

Izbeigta ražošana

Philips AventKrūštura ieliktņi

SCF155

4.1
| (34) Atsauksmes
Pārliecinošs komforts
Philips Avent mazgājamiem krūšu ieliktņiem SCF155/06 ir matēta kokvilnas apdare, kas ir mīksta un saudzējoša, un absorbējošs slānis, kas papildus pretnoplūdes plāksnītēm uzsūc mitrumu no ādas.
Skatīt visas priekšrocības
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

māmiņu ieteiktākais zīmols pasaulē

Īpaši mīksti un absorbējoši krūštura ieliktņi

Pārliecinošs komforts

  • Mazgājamas

Īpaši mīksti un absorbējoši

Absorbējošs paliktnis uzsūc mitrumu no ādas un saglabā mitrumu pret noplūdi drošā slānī.

Lipīgā josla

Lipīgā josla, lai noturētu krūštura ieliktņus vietā.

Izstrādāts kopā ar mazuļu barošanas speciālisti

Izstrādāts, sadarbojoties ar vecmāti un barošanas ar krūti speciālisti, kas māmiņām palīdz jautājumos par barošanu ar krūti jau 20 gadus.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.1

no 5

34

Atsauksmes

21/06/2016

Lietuva

Lietuva

Praktiškos krūtų pagalvėlės

Kurį laiką naudojau vienkartines pagalvėles, tačiau pastoviai pirkti jas neapsimoka. Įsigijau šias ir nepasigailėjau. Puikiai nešiojasi, neslidžios, išsilaiko savo padėtyje, neprilimpa prie kūno. O skalbimo bet kokiu atveju yra daug kai ateina vaikutis, todėl įmeti juos į skalbimo mašiną kartu su kūdikio drabužėliais, ir štai gauni jau švarutėlius. Beje, skalbiasi puikiai.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF155 Krūtų pagalvėlės

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF155 Krūtų pagalvėlės

23/02/2020

Magyarország

Magyarország

Kényelmes

Végre egy kényelmes és igazán nedvszívó mosható melltartóbetét.

Plusi

Kényelmes. Légáteresztő

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF155 Avent Mosható melltartóbetét

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF155 Avent Mosható melltartóbetét

12/02/2020

Česká republika

Česká republika

Pohodlné

Pro první dny po porodu jsem používala jednorázové, měla jsem větší únik mléka a tyto vložky neměli dostatečnou kapacitu a prosakovaly. Jak se laktace srovnala, přešla jsem na tyto a byly skvělé. Díky krajce necestovaly a mohla jsem je mít celý den. V létě se s nimi nepotíte a nezapařujete. Mám je připravené pro dalšího potomka.

Plusi

Cena, vždy jsem prala s dětským oblečením, nesráží se

Mīnusi

Pro drobnější maminky jsou docela velké

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF155 Absorpční vložky

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF155 Absorpční vložky

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.