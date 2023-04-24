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māmiņu ieteiktākais zīmols pasaulē
Vidējs (21 mm)
2 gab.
Philips Avent krūšgalu aizsargi ir paredzēti lietošanai tikai gadījumos, ja jums ir iekaisuši vai sasprēgājuši krūšgali, un šie aizsargi jāizmanto, konsultējoties ar speciālistu.
Jūsu mazulis var viegli piesūkties caur aizsargu un izveidot blīvējumu.
Philips Avent krūšgalu aizsargi ir izgatavoti no īpaši smalka silikona bez smaržas un garšas.
4.8
no 5
136
Atsauksmes
96%
ieteica šo produktu
Justulka1233
24/04/2023
Lietuva
Nuoširdi rekomendacija
Sveiki, turėjau puikią galimybę išbandyti Philips-AVENT gaubtelius .Gaubteliai labai minkšti ir puikiai prisitaiko prie krūtinės, tai lyg puiki apsauga skaudantiems speneliams, nenugriūna, puikiai laikosi prie krūties, paprasta priežiūra. Labai rekomenduoju išbandyti mamytėms, kurios susiduria su jautriais speneliais žindydamos mažylius.
Plusi
Puikiai apsaugo
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF156/01 Spenelių apsauga
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF156/01 Spenelių apsauga
Spygliukas
18/07/2019
Lietuva
Patogūs.
Gerai prisitvirtina, lengva plauti ir prižiūrėti. Naudojant greičiau gyja žaizdelės.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF156/01 Spenelių apsauga
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF156/01 Spenelių apsauga
eeemmmaaa
29/06/2016
Lietuva
Jokių nugraužtų spenelių
Šios spenelių apsaugos išgelbėjo naturalų maitinimą krūtimi kiek žinau ne tik man, bet ir daugumai mamyčių. Nepamainomas dalykas apsaugantis spenelius pirmomis maitinimo paromis po gimimo, kol vaikelis išmoks taisyklingai paimti krūtį. Pagamintos iš labai plono silikono sluoksnio, todėl kūdikis jų nejaučia, o mamai tai išsigelbėjimas nuo skaudančių, suskeldėjusių spenelių. Vėlesniam laikotarpyje, kai jau dygsta danukai, antspeniai puikiai saugo nuo aštrių mažylių dantukų.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF156/01 Spenelių apsauga
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF156/01 Spenelių apsauga
Šī sadaļa ietver patērētāju viedokļus par produktu. Philips norobežojas no patērētāju ievadītā satura šajā sadaļā, tādējādi jebkura tajā iekļautā tehniskā informācija un/vai ieteikumi par produkta lietošanu nav Philips oficiālā informācija.