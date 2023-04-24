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  • Palīdz ilgāk barot mazuli ar krūti
  • Palīdz ilgāk barot mazuli ar krūti
  • Palīdz ilgāk barot mazuli ar krūti
  • Palīdz ilgāk barot mazuli ar krūti
  • Palīdz ilgāk barot mazuli ar krūti
  • Palīdz ilgāk barot mazuli ar krūti
  • Palīdz ilgāk barot mazuli ar krūti
  • Palīdz ilgāk barot mazuli ar krūti
  • Palīdz ilgāk barot mazuli ar krūti

Izbeigta ražošana

Philips AventKrūtsgala aizsargs

SCF156/01

4.8
| (136) Atsauksmes | 96% ieteica šo produktu
Palīdz ilgāk barot mazuli ar krūti
Philips Avent krūšgalu aizsargs SCF156/00 ir izgatavots no ārkārtīgi smalka, mīksta silikona, kam nav smaržas un garšas, un zīdīšanas laikā tas aizsargā iekaisušus vai sasprēgājušus krūšgalus.
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Krūšu kopšana, aizsargā iekaisušus krūšgalus

Palīdz ilgāk barot mazuli ar krūti

  • Vidējs (21 mm)

  • 2 gab.

Aizsargā iekaisušus krūšgalus barošanas laikā

Philips Avent krūšgalu aizsargi ir paredzēti lietošanai tikai gadījumos, ja jums ir iekaisuši vai sasprēgājuši krūšgali, un šie aizsargi jāizmanto, konsultējoties ar speciālistu.

Vienkārša piesūkšanās

Jūsu mazulis var viegli piesūkties caur aizsargu un izveidot blīvējumu.

Izgatavots no īpaši smalka silikona bez smaržas un garšas

Philips Avent krūšgalu aizsargi ir izgatavoti no īpaši smalka silikona bez smaržas un garšas.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.8

no 5

136

Atsauksmes

96%

ieteica šo produktu

24/04/2023

Lietuva

Lietuva

Nuoširdi rekomendacija

Sveiki, turėjau puikią galimybę išbandyti Philips-AVENT gaubtelius .Gaubteliai labai minkšti ir puikiai prisitaiko prie krūtinės, tai lyg puiki apsauga skaudantiems speneliams, nenugriūna, puikiai laikosi prie krūties, paprasta priežiūra. Labai rekomenduoju išbandyti mamytėms, kurios susiduria su jautriais speneliais žindydamos mažylius.

Plusi

Puikiai apsaugo

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF156/01 Spenelių apsauga

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF156/01 Spenelių apsauga

18/07/2019

Lietuva

Lietuva

Patogūs.

Gerai prisitvirtina, lengva plauti ir prižiūrėti. Naudojant greičiau gyja žaizdelės.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF156/01 Spenelių apsauga

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF156/01 Spenelių apsauga

29/06/2016

Lietuva

Lietuva

Jokių nugraužtų spenelių

Šios spenelių apsaugos išgelbėjo naturalų maitinimą krūtimi kiek žinau ne tik man, bet ir daugumai mamyčių. Nepamainomas dalykas apsaugantis spenelius pirmomis maitinimo paromis po gimimo, kol vaikelis išmoks taisyklingai paimti krūtį. Pagamintos iš labai plono silikono sluoksnio, todėl kūdikis jų nejaučia, o mamai tai išsigelbėjimas nuo skaudančių, suskeldėjusių spenelių. Vėlesniam laikotarpyje, kai jau dygsta danukai, antspeniai puikiai saugo nuo aštrių mažylių dantukų.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF156/01 Spenelių apsauga

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF156/01 Spenelių apsauga

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Atrunas

  1. Šī sadaļa ietver patērētāju viedokļus par produktu. Philips norobežojas no patērētāju ievadītā satura šajā sadaļā, tādējādi jebkura tajā iekļautā tehniskā informācija un/vai ieteikumi par produkta lietošanu nav Philips oficiālā informācija.