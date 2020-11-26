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  • Izstrādāts, lai ikdienā sniegtu komfortu jūsu mazulim
  • Izstrādāts, lai ikdienā sniegtu komfortu jūsu mazulim
  • Izstrādāts, lai ikdienā sniegtu komfortu jūsu mazulim
  • Izstrādāts, lai ikdienā sniegtu komfortu jūsu mazulim
  • Izstrādāts, lai ikdienā sniegtu komfortu jūsu mazulim
  • Izstrādāts, lai ikdienā sniegtu komfortu jūsu mazulim
  • Izstrādāts, lai ikdienā sniegtu komfortu jūsu mazulim
  • Izstrādāts, lai ikdienā sniegtu komfortu jūsu mazulim

Izbeigta ražošana

Philips AventClassic māneklītis

SCF169/36

4.9
| (126) Atsauksmes | 98% ieteica šo produktu
Izstrādāts, lai ikdienā sniegtu komfortu jūsu mazulim
Palīdziet pastāvīgi sniegt jūsu mazulim mierināšanu, izmantojot Philips Avent Classic knupi. Dažādās krāsās pieejamais ortodontiskais, izbīdāmais knupītis netraucē dabisku mazuļa mutes dobuma attīstību.
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māmiņu ieteiktākais zīmols pasaulē1

Knupis ar spilgtiem, krāsainiem tēliem

Izstrādāts, lai ikdienā sniegtu komfortu jūsu mazulim

  • Komforta nodrošināšanai

  • 0-6 m

  • Ortodontisks un BPA nesaturošs

  • Komplektā 2 gab.

9 no 10 mazuļiem pieņem mūsu knupjus*

9 no 10 mazuļiem pieņem mūsu knupjus*

Mazuļi zina, kas viņiem patīk! Mēs jautājām māmiņām, kā viņu mazuļi reaģēja uz Philips Avent knupīšiem — 9 no 10 mazuļiem pieņēma mūsu knupjus.*

Izstrādāts dabiskai mutes dobuma attīstībai

Izstrādāts dabiskai mutes dobuma attīstībai

Izbīdāmajam silikona knupītim ir simetriska forma, kas rūpējas par jūsu mazuļa aukslēju, zobu un smaganu attīstību, viņam vai viņai augot.

Izgatavots mūsu godalgotajā ražotnē Apvienotajā Karalistē

Izgatavots mūsu godalgotajā ražotnē Apvienotajā Karalistē

Varat būt drošs, ka jūsu mazuļa ērtības ir labās rokās. Šis knupis tika izgatavots mūsu godalgotajā ražotnē Apvienotajā Karalistē.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
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4.9

no 5

126

Atsauksmes

98%

ieteica šo produktu

2

26/11/2020

Polska

Polska

Najlepsze smoczki dla każdego maluszka - polecam.

Serdecznie polecam smoczki marki Philips Avent. Jestem im wierna od lat. Syn ma już 7 lat i na nich wyrósł. Nie zaszkodziły nam w żadnym stopniu jeśli chodzi o wymowę i kwestie logopedyczne. Smoczki są ortodontyczne i bezpieczne. W odpowiednim czasie udało nam się z nimi bezboleśnie pożegnać. Aktualnie nadal jestem wierna marce, razem z moją malutką córeczką testujemy tym razem szatę kolorystyczną dla dziewczynek. Poza tym, że są znaną, bezpieczną i zaufaną marką również pięknie wyglądają! Na pewno każdy znajdzie coś dla swojego dziecka.

Plusi

bezpieczny, ortodontyczny, duży wybór kolorystyczny, łatwość z dostępem w wielu sklepach

Mīnusi

brak wad

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF172/50 Smoczek z serii Classic +

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF172/50 Smoczek z serii Classic +

14/04/2016

Polska

Polska

Super

Nasza córka nie miała problemu z ssaniem tych smoczków. Bardzo ładnie się prezentują i są łatwe w utrzymaniu czystości. POLECAM

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF182/23 Smoczek z serii Classic +

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF182/23 Smoczek z serii Classic +

14/04/2016

Polska

Polska

Super

Nasza córka nie miała problemu z ssaniem tych smoczków. Bardzo ładnie się prezentują i są łatwe w utrzymaniu czystości. POLECAM

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF182/23 Smoczek z serii Classic +

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF182/23 Smoczek z serii Classic +

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Atrunas

  1. Balstoties uz tiešsaistes apmierinātības aptauju, kas 2024. gadā tika veikta visā pasaulē ar 8139 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotājiem. 

  1. Knupju zīmols Nr. 1 pasaulē

  2. Ievērojot higiēnu, nomainiet knupīti pret jaunu pēc 4 nedēļu lietošanas

  3. Mūsu klāsts piemērots māmiņām un mazuļiem visos attīstības posmos

  4. Pārbaudīts tiešsaistē, aptaujājot 100 māmiņu, Apvienotā Karaliste, 2012. gads

  5. Gada ražotājs 2014. gadā