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Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Komforta nodrošināšanai
6–18 mēneši
Ortodontisks un BPA nesaturošs
Komplektā 2 gab.
Izbīdāmajam silikona knupītim ir simetriska forma, kas rūpējas par jūsu mazuļa aukslēju, zobu un smaganu attīstību, viņam vai viņai augot.
Varat būt drošs, ka jūsu mazuļa ērtības ir labās rokās. Šis knupis tika izgatavots mūsu godalgotajā ražotnē Apvienotajā Karalistē.
Mūsu drošais rokturis ļauj vienkārši un jebkurā brīdī izņemt mazuļa knupi. Pat mazās rociņas var to satvert!
4.8
no 5
85
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Gorzata80
04/12/2020
Polska
Uwielbiamy te smoczki
Smoczki Avent przypadły do gustu synkowi od urodzenia lubimy te wesołe buźki przezroczysta obwódkę i wycięcie pod nosek
Plusi
Kolor kształt
Mīnusi
Nie ma
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF182/24 Smoczek z serii Classic +
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF182/24 Smoczek z serii Classic +
magdalena0712
15/08/2016
Polska
Szczerze bardzo polecam produkt. Smoczki nie tylko ładnie wygladaja ale maja równiez wspaniały kształt. Malutka je uwielbia
jestem mega zadowolona i polecam wszystkim smoczki firmy Philips. mAJA SAME ZALETY
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF172/70 Smoczek z serii Classic +
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF172/70 Smoczek z serii Classic +
MamaFilipka30
15/08/2016
Polska
Szczerze bardzo polecam produkt. Smoczki nie tylko ładnie wygladaja ale maja równiez wspaniały kształt. Malutka je uwielbia
jestem mega zadowolona i polecam wszystkim smoczki firmy Philips. mAJA SAME ZALETY
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF172/70 Smoczek z serii Classic +
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF172/70 Smoczek z serii Classic +
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Gada ražotājs 2014. gadā