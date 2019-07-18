30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
0-6 m
Ortodontiski un BPA nesaturoši
1 gab.
Ādai, īpaši mazuļa ādai, ir jāelpo. Mūsu aizsargam ir 6 gaisa atveres papildu gaisa plūsmai, lai mazinātu ādas kairinājumu.
Mazuļi zina, kas viņiem patīk! Mēs jautājām māmiņām, kā viņu mazuļi reaģēja uz Philips Avent knupīšiem — 9 no 10 mazuļiem pieņēma mūsu knupjus.*
Izbīdāmajam silikona knupītim ir simetriska forma, kas rūpējas par jūsu mazuļa aukslēju, zobu un smaganu attīstību, viņam vai viņai augot.
4.9
no 5
25
Atsauksmes
96%
ieteica šo produktu
Spygliukas
18/07/2019
Lietuva
Gera ir patraukli išvaizda. Saugūs naudojimui.
Patiko žaisminga išvaizda. Sterilizuojant nesideformuoja.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF172/02 „Freeflow“ čiulptukai
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF172/02 „Freeflow“ čiulptukai
Saulė33
05/12/2015
Lietuva
Daiktas Nr. 1 auginant vaikutį
Esame labai patenkinti šiuo čiulptuku. Iš pat karto vaikui puikiai tiko ir patiko. Labai geras dizainas ir jį naudojant esanti plastikinė dalis nesiekia nosytės, tad vaikučiui netrukdo kvėpuoti ir netrina. Nors čiulpiant čiulptukas pritraukiamas tikrai stipriai, nelieka jokių ratilų ar odos raudonio aplink lūpytes. O rankenytė puikiai tinka ne tik prisegti čiulptukui, bet ir paimti mažoms rankytėms ir pasinaudoti kaip žaisliuku :) Vienintelis minusas, kad sterilizuojant patenka vandens lašelių, dėl kurių po kurio laiko čiulptukas tampa nebe toks skaidrus. Bet čia labai maža smulkmena, kuri tikrai nublanksta prieš visus pliusus.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF172/13 Freeflow pacifiers
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF172/13 Freeflow pacifiers
Sandra
05/12/2015
Lietuva
Esam patenkinti ciulptuku
Gavus ciulptuka jis is karto tapo labai megstamas mano sunaus. Padeda nusiraminti, be jo butu daug sunkiau uzmigti. Prabudus nakti taip pat pirmas daiktas, kurio reikia yra ciulptukas. Ir mamai ramiau, ir vaikas patenkintas ☺
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF172/14 „Freeflow“ čiulptukai
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF172/14 „Freeflow“ čiulptukai