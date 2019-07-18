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Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
0-3 mēneši
Nesatur BPA
Philips Avent plakanie, simetriskie knupīši ir izstrādāti tā, lai tie netraucētu mazuļa aukslēju, zobu un smaganu dabisku attīstību, pat ja knupis mutē tiek apvelts otrādi.
Philips Avent silikona knupīšiem nav garšas un smaržas, tāpēc jūsu mazulim to būs viegli pieņemt. Silikons ir vienmērīgs, caurspīdīgs, ērti tīrāms un nav lipīgs. Knupīši ir stingri un izturīgi, un tiem laika gaitā nemainās forma un krāsa.
Lai saglabātu sterilizēto knupīšu higiēnu
4.9
no 5
25
Atsauksmes
96%
ieteica šo produktu
Spygliukas
18/07/2019
Lietuva
Gera ir patraukli išvaizda. Saugūs naudojimui.
Patiko žaisminga išvaizda. Sterilizuojant nesideformuoja.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF172/02 „Freeflow“ čiulptukai
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF172/02 „Freeflow“ čiulptukai
Saulė33
05/12/2015
Lietuva
Daiktas Nr. 1 auginant vaikutį
Esame labai patenkinti šiuo čiulptuku. Iš pat karto vaikui puikiai tiko ir patiko. Labai geras dizainas ir jį naudojant esanti plastikinė dalis nesiekia nosytės, tad vaikučiui netrukdo kvėpuoti ir netrina. Nors čiulpiant čiulptukas pritraukiamas tikrai stipriai, nelieka jokių ratilų ar odos raudonio aplink lūpytes. O rankenytė puikiai tinka ne tik prisegti čiulptukui, bet ir paimti mažoms rankytėms ir pasinaudoti kaip žaisliuku :) Vienintelis minusas, kad sterilizuojant patenka vandens lašelių, dėl kurių po kurio laiko čiulptukas tampa nebe toks skaidrus. Bet čia labai maža smulkmena, kuri tikrai nublanksta prieš visus pliusus.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF172/13 Freeflow pacifiers
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Sandra
05/12/2015
Lietuva
Esam patenkinti ciulptuku
Gavus ciulptuka jis is karto tapo labai megstamas mano sunaus. Padeda nusiraminti, be jo butu daug sunkiau uzmigti. Prabudus nakti taip pat pirmas daiktas, kurio reikia yra ciulptukas. Ir mamai ramiau, ir vaikas patenkintas ☺
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF172/14 „Freeflow“ čiulptukai
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF172/14 „Freeflow“ čiulptukai
Balstoties uz tiešsaistes apmierinātības aptauju, kas 2024. gadā tika veikta visā pasaulē ar 8139 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotājiem.
Neapsieniet māneklīti ap bērna kaklu, jo tas rada nosmakšanas risku.
9 no 10 mazuļiem pieņem Philips Avent knupīti (tiešsaistē aptaujātas 100 māmiņas, Apvienotā Karaliste, 2012. gads).