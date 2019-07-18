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  • Ortodontisks, nesatur BPA
  • Ortodontisks, nesatur BPA

Izbeigta ražošana

Philips AventModerna dizaina māneklīši

SCF172/20

4.9
| (25) Atsauksmes | 96% ieteica šo produktu
Ortodontisks, nesatur BPA
Philips Avent ortodontiskie, izliektās formas un simetriskie knupīši ir izstrādāti tā, lai tie netraucētu mazuļa aukslēju, zobu un smaganu dabisku attīstību. Visi Philips Avent knupji ir izgatavoti no silikona, un tiem nav smaržas un garšas. Knupju krāsas var tikt mainītas.
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māmiņu ieteiktākais zīmols pasaulē1

Spilgtas, krāsainas dzīvnieku formas dažādiem vecumiem.

Ortodontisks, nesatur BPA

  • 0-3 mēneši

  • Nesatur BPA

Ortodontisks, simetriski salokāms knupītis

Ortodontisks, simetriski salokāms knupītis

Philips Avent plakanie, simetriskie knupīši ir izstrādāti tā, lai tie netraucētu mazuļa aukslēju, zobu un smaganu dabisku attīstību, pat ja knupis mutē tiek apvelts otrādi.

Viegli lietojami silikona knupīši

Viegli lietojami silikona knupīši

Philips Avent silikona knupīšiem nav garšas un smaržas, tāpēc jūsu mazulim to būs viegli pieņemt. Silikons ir vienmērīgs, caurspīdīgs, ērti tīrāms un nav lipīgs. Knupīši ir stingri un izturīgi, un tiem laika gaitā nemainās forma un krāsa.

Uzliekams aizsargvāciņš

Uzliekams aizsargvāciņš

Lai saglabātu sterilizēto knupīšu higiēnu

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.9

no 5

25

Atsauksmes

96%

ieteica šo produktu

4
2
1

18/07/2019

Lietuva

Lietuva

Gera ir patraukli išvaizda. Saugūs naudojimui.

Patiko žaisminga išvaizda. Sterilizuojant nesideformuoja.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF172/02 „Freeflow“ čiulptukai

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF172/02 „Freeflow“ čiulptukai

05/12/2015

Lietuva

Lietuva

Daiktas Nr. 1 auginant vaikutį

Esame labai patenkinti šiuo čiulptuku. Iš pat karto vaikui puikiai tiko ir patiko. Labai geras dizainas ir jį naudojant esanti plastikinė dalis nesiekia nosytės, tad vaikučiui netrukdo kvėpuoti ir netrina. Nors čiulpiant čiulptukas pritraukiamas tikrai stipriai, nelieka jokių ratilų ar odos raudonio aplink lūpytes. O rankenytė puikiai tinka ne tik prisegti čiulptukui, bet ir paimti mažoms rankytėms ir pasinaudoti kaip žaisliuku :) Vienintelis minusas, kad sterilizuojant patenka vandens lašelių, dėl kurių po kurio laiko čiulptukas tampa nebe toks skaidrus. Bet čia labai maža smulkmena, kuri tikrai nublanksta prieš visus pliusus.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF172/13 Freeflow pacifiers

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF172/13 Freeflow pacifiers

05/12/2015

Lietuva

Lietuva

Esam patenkinti ciulptuku

Gavus ciulptuka jis is karto tapo labai megstamas mano sunaus. Padeda nusiraminti, be jo butu daug sunkiau uzmigti. Prabudus nakti taip pat pirmas daiktas, kurio reikia yra ciulptukas. Ir mamai ramiau, ir vaikas patenkintas ☺

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF172/14 „Freeflow“ čiulptukai

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF172/14 „Freeflow“ čiulptukai

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Atrunas

  1. Balstoties uz tiešsaistes apmierinātības aptauju, kas 2024. gadā tika veikta visā pasaulē ar 8139 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotājiem. 

  1. Neapsieniet māneklīti ap bērna kaklu, jo tas rada nosmakšanas risku.

  2. 9 no 10 mazuļiem pieņem Philips Avent knupīti (tiešsaistē aptaujātas 100 māmiņas, Apvienotā Karaliste, 2012. gads).