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Izbeigta ražošana

Philips AventNakts knupis

SCF176/18

4.1
| (8) Atsauksmes | 88% ieteica šo produktu
Ērta mierināšana iemidzinot
Gulētiešanas laikā mieriniet savu mazuli ar Philips Avent Classic Night Time knupi: tumsā spīdošais rokturis palīdz to atrast naktī. Mazulim guļot, ortodontiskais, izbīdāmais knupītis netraucē dabisku mazuļa mutes dobuma attīstību.
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māmiņu ieteiktākais zīmols pasaulē1

Unikāls rokturis, kas tumsā spīd

Ērta mierināšana iemidzinot

  • Ar rokturi, kas tumsā spīd

  • 0-6 m

  • Ortodontisks un BPA nesaturošs

  • Komplektā 2 gab.

Vieglāka spīdošā roktura atrašana gulētejot

Vieglāka spīdošā roktura atrašana gulētejot

Mēs zinām, ka ir svarīgi atkal iemidzināt mazuli. Mūsu unikālais rokturis, kas tumsā spīd, palīdz jums atrast šo knupi, neieslēdzot gaismu.*

9 no 10 mazuļiem pieņem mūsu knupjus*

9 no 10 mazuļiem pieņem mūsu knupjus*

Mazuļi zina, kas viņiem patīk! Mēs jautājām māmiņām, kā viņu mazuļi reaģēja uz Philips Avent knupīšiem — 9 no 10 mazuļiem pieņēma mūsu knupjus.*

Izstrādāts dabiskai mutes dobuma attīstībai

Izstrādāts dabiskai mutes dobuma attīstībai

Izbīdāmajam silikona knupītim ir simetriska forma, kas rūpējas par jūsu mazuļa aukslēju, zobu un smaganu attīstību, viņam vai viņai augot.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.1

no 5

8

Atsauksmes

88%

ieteica šo produktu

3
2

28/07/2020

Україна

Україна

наши первые пустышки

Это наши первые и самые любимые пустышки, ребенок все ещё с удовольствием берет (хотя нам уже больше 6 месяцев...и есть другие соответсвующие возрасту) Очень удобно, что есть индивидуальные колпачки. В темноте светятся, но не долго.

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03/04/2019

Україна

Україна

Чудові пустушки

Тільки позитивні враження від використання. Міцний і безпечний силікон з якого виготовлена сама соска. Вона не розтягувалася, не деформувалась при використанні. Коли у дитини з'явилися зубки, то при всіх намаганнях їй не вдалось прокусити соску. Звичайно величезний плюс - це кільце, яке вночі світиться. Дуже виручало нас під час нічного сну. Коли дитині випадала пустушка - не потрібно було включати світло чи перевертати усе ліжечко у її пошуках, адже завдяки кільцю , яке світиться - її було видно.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF176/18 Нічна пустушка

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15/11/2020

Magyarország

Magyarország

A babám imádja, igazi játszócumi

Kisbabám nagyon szereti, imádja forgatni a kis kezében. Annak ellenére, hogy nem egy kimondottan nagy cumis, imád játszani vele. Külön élvezi, hogy van rajta az a kis lifegő fogantyú, ami a mai cumikon már egyáltalán nincs. Hol kiveszi a szájából, hol visszateszi. Nagyon-nagyon könnyű, úhogy az sem baj, ha néha a kis pofikájára ejti. Nekünk bevált.

Plusi

Forma

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Atrunas

  1. Balstoties uz tiešsaistes apmierinātības aptauju, kas 2024. gadā tika veikta visā pasaulē ar 8139 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotājiem. 

  1. Pirms lietošanas pakļaujiet tumsā spīdošos rokturus gaismas iedarbībai.

  2. Pārbaudīts tiešsaistē, aptaujājot 100 māmiņu, Apvienotā Karaliste, 2012. gads

  3. Knupju zīmols Nr. 1 pasaulē

  4. Ievērojot higiēnu, nomainiet knupīti pret jaunu pēc 4 nedēļu lietošanas

  5. Mūsu klāsts piemērots māmiņām un mazuļiem visos attīstības posmos

  6. Gada ražotājs 2014. gadā