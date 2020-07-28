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Izbeigta ražošana
Ar rokturi, kas tumsā spīd
0-6 m
Ortodontisks un BPA nesaturošs
Komplektā 2 gab.
Mēs zinām, ka ir svarīgi atkal iemidzināt mazuli. Mūsu unikālais rokturis, kas tumsā spīd, palīdz jums atrast šo knupi, neieslēdzot gaismu.*
Mazuļi zina, kas viņiem patīk! Mēs jautājām māmiņām, kā viņu mazuļi reaģēja uz Philips Avent knupīšiem — 9 no 10 mazuļiem pieņēma mūsu knupjus.*
Izbīdāmajam silikona knupītim ir simetriska forma, kas rūpējas par jūsu mazuļa aukslēju, zobu un smaganu attīstību, viņam vai viņai augot.
4.1
no 5
8
Atsauksmes
88%
ieteica šo produktu
Salii
28/07/2020
Україна
наши первые пустышки
Это наши первые и самые любимые пустышки, ребенок все ещё с удовольствием берет (хотя нам уже больше 6 месяцев...и есть другие соответсвующие возрасту) Очень удобно, что есть индивидуальные колпачки. В темноте светятся, но не долго.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF176/18 Нічна пустушка
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Ivi502
03/04/2019
Україна
Чудові пустушки
Тільки позитивні враження від використання. Міцний і безпечний силікон з якого виготовлена сама соска. Вона не розтягувалася, не деформувалась при використанні. Коли у дитини з'явилися зубки, то при всіх намаганнях їй не вдалось прокусити соску. Звичайно величезний плюс - це кільце, яке вночі світиться. Дуже виручало нас під час нічного сну. Коли дитині випадала пустушка - не потрібно було включати світло чи перевертати усе ліжечко у її пошуках, адже завдяки кільцю , яке світиться - її було видно.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF176/18 Нічна пустушка
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Zebra27hhhhhh
15/11/2020
Magyarország
A babám imádja, igazi játszócumi
Kisbabám nagyon szereti, imádja forgatni a kis kezében. Annak ellenére, hogy nem egy kimondottan nagy cumis, imád játszani vele. Külön élvezi, hogy van rajta az a kis lifegő fogantyú, ami a mai cumikon már egyáltalán nincs. Hol kiveszi a szájából, hol visszateszi. Nagyon-nagyon könnyű, úhogy az sem baj, ha néha a kis pofikájára ejti. Nekünk bevált.
Plusi
Forma
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF176/18 Éjszakai játszócumi
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF176/18 Éjszakai játszócumi
Balstoties uz tiešsaistes apmierinātības aptauju, kas 2024. gadā tika veikta visā pasaulē ar 8139 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotājiem.
Pirms lietošanas pakļaujiet tumsā spīdošos rokturus gaismas iedarbībai.
Pārbaudīts tiešsaistē, aptaujājot 100 māmiņu, Apvienotā Karaliste, 2012. gads
Knupju zīmols Nr. 1 pasaulē
Ievērojot higiēnu, nomainiet knupīti pret jaunu pēc 4 nedēļu lietošanas
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Gada ražotājs 2014. gadā