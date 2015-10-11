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Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Ar rokturi, kas tumsā spīd
6–18 mēneši
Ortodontisks un BPA nesaturošs
Komplektā 2 gab.
Mēs zinām, ka ir svarīgi atkal iemidzināt mazuli. Mūsu unikālais rokturis, kas tumsā spīd, palīdz jums atrast šo knupi, neieslēdzot gaismu.*
Izbīdāmajam silikona knupītim ir simetriska forma, kas rūpējas par jūsu mazuļa aukslēju, zobu un smaganu attīstību, viņam vai viņai augot.
Varat būt drošs, ka jūsu mazuļa ērtības ir labās rokās. Šis knupis tika izgatavots mūsu godalgotajā ražotnē Apvienotajā Karalistē.
4.1
no 5
17
Atsauksmes
80%
ieteica šo produktu
monbur
11/10/2015
Polska
Niezwykły smoczek :)
Próbowaliśmy kilka rodzajów smoczków ale smoczki Avent najbardziej spodobały się naszemu Maluchowi. Dodatkowo smoczki na noc łatwo znaleźć w ciemnościach ponieważ uchwyt świeci się pod warunkiem że wcześniej smoczek poleży "na słońcu"
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF176/22 Smoczek na noc
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mymaggie
07/11/2013
Polska
smoczki są doskonałej jakości
moje dzieci nie zaakceptowały jak dotąd żadnych innych smoczków i jest to chyba najlepsza rekomendacja tego produktu.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF176/22 Smoczek na noc
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF176/22 Smoczek na noc
Аліна25
20/08/2019
Україна
Хороша пустушка, якісна
Користуємось цією серією з народження, дитині підходить соска, зручно, що є захисний ковпачок
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF176/22 Нічна пустушка
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF176/22 Нічна пустушка
Balstoties uz tiešsaistes apmierinātības aptauju, kas 2024. gadā tika veikta visā pasaulē ar 8139 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotājiem.
Pirms lietošanas pakļaujiet tumsā spīdošos rokturus gaismas iedarbībai.
Knupju zīmols Nr. 1 pasaulē
Ievērojot higiēnu, nomainiet knupīti pret jaunu pēc 4 nedēļu lietošanas
Mūsu klāsts piemērots māmiņām un mazuļiem visos attīstības posmos
Gada ražotājs 2014. gadā