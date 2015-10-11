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  • Ērta mierināšana iemidzinot
  • Ērta mierināšana iemidzinot
  • Ērta mierināšana iemidzinot
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Izbeigta ražošana

Philips AventNakts knupis

SCF176/24

4.1
| (17) Atsauksmes | 80% ieteica šo produktu
Ērta mierināšana iemidzinot
Gulētiešanas laikā mieriniet savu mazuli ar Philips Avent Classic Night Time knupi: tumsā spīdošais rokturis palīdz to atrast naktī. Mazulim guļot, ortodontiskais, izbīdāmais knupītis netraucē dabisku mazuļa mutes dobuma attīstību.
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māmiņu ieteiktākais zīmols pasaulē1

Unikāls rokturis, kas tumsā spīd

Ērta mierināšana iemidzinot

  • Ar rokturi, kas tumsā spīd

  • 6–18 mēneši

  • Ortodontisks un BPA nesaturošs

  • Komplektā 2 gab.

Vieglāka spīdošā roktura atrašana gulētejot

Vieglāka spīdošā roktura atrašana gulētejot

Mēs zinām, ka ir svarīgi atkal iemidzināt mazuli. Mūsu unikālais rokturis, kas tumsā spīd, palīdz jums atrast šo knupi, neieslēdzot gaismu.*

Izstrādāts dabiskai mutes dobuma attīstībai

Izstrādāts dabiskai mutes dobuma attīstībai

Izbīdāmajam silikona knupītim ir simetriska forma, kas rūpējas par jūsu mazuļa aukslēju, zobu un smaganu attīstību, viņam vai viņai augot.

Izgatavots mūsu godalgotajā ražotnē Apvienotajā Karalistē

Izgatavots mūsu godalgotajā ražotnē Apvienotajā Karalistē

Varat būt drošs, ka jūsu mazuļa ērtības ir labās rokās. Šis knupis tika izgatavots mūsu godalgotajā ražotnē Apvienotajā Karalistē.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.1

no 5

17

Atsauksmes

80%

ieteica šo produktu

2

11/10/2015

Polska

Polska

Niezwykły smoczek :)

Próbowaliśmy kilka rodzajów smoczków ale smoczki Avent najbardziej spodobały się naszemu Maluchowi. Dodatkowo smoczki na noc łatwo znaleźć w ciemnościach ponieważ uchwyt świeci się pod warunkiem że wcześniej smoczek poleży "na słońcu"

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF176/22 Smoczek na noc

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF176/22 Smoczek na noc

07/11/2013

Polska

Polska

smoczki są doskonałej jakości

moje dzieci nie zaakceptowały jak dotąd żadnych innych smoczków i jest to chyba najlepsza rekomendacja tego produktu.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF176/22 Smoczek na noc

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF176/22 Smoczek na noc

20/08/2019

Україна

Україна

Хороша пустушка, якісна

Користуємось цією серією з народження, дитині підходить соска, зручно, що є захисний ковпачок

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF176/22 Нічна пустушка

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF176/22 Нічна пустушка

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Atrunas

  1. Balstoties uz tiešsaistes apmierinātības aptauju, kas 2024. gadā tika veikta visā pasaulē ar 8139 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotājiem. 

  1. Pirms lietošanas pakļaujiet tumsā spīdošos rokturus gaismas iedarbībai.

  2. Knupju zīmols Nr. 1 pasaulē

  3. Ievērojot higiēnu, nomainiet knupīti pret jaunu pēc 4 nedēļu lietošanas

  4. Mūsu klāsts piemērots māmiņām un mazuļiem visos attīstības posmos

  5. Gada ražotājs 2014. gadā