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Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Mierināšana ar gaisa radīto komfortu
0-6 m
Ortodontisks un BPA nesaturošs
Komplektā 2 gab.
Ādai, īpaši mazuļa ādai, ir jāelpo. Mūsu aizsargam ir 6 gaisa atveres papildu gaisa plūsmai, lai mazinātu ādas kairinājumu.
Mazuļi zina, kas viņiem patīk! Mēs jautājām māmiņām, kā viņu mazuļi reaģēja uz Philips Avent knupīšiem — 9 no 10 mazuļiem pieņēma mūsu knupjus.*
Izbīdāmajam silikona knupītim ir simetriska forma, kas rūpējas par jūsu mazuļa aukslēju, zobu un smaganu attīstību, viņam vai viņai augot.
4.9
no 5
33
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
milen88
08/11/2016
Polska
Verificēts pircējs
Smoczki Freeflow są świetne i bardzo pasują mojwmu dziecku
Przed urodzeniem córki kupiłam kilka różnych smoczków z różnych firm ale tylko smoczki Avent przypadły jej do gustu. Terqz pora na zmianę na kolejne i tym razem bez zastanowienia kupię produkty Avent. Serdecznie polecam innym mamom :-)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF178/13 Smoczki Freeflow
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moniczka2589
25/04/2016
Polska
Avent i kropka.
Jeśli chodzi o smoczki i butelki to avent wygrywa. Są niezastąpione. Nie zużywają się szybko, są trwałe i zdrowe.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF178/13 Smoczki Freeflow
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF178/13 Smoczki Freeflow
ElaL
02/10/2015
Polska
Dobry smoczek
Dobry smoczek, skutecznie uspokaja mojego maluszka, ale dziecko nie uzależniło się od niego.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF178/13 Smoczki Freeflow
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF178/13 Smoczki Freeflow
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Gada ražotājs 2014. gadā