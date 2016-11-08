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  • Sniedz jutīgai ādai gaisa radīto komfortu
  • Sniedz jutīgai ādai gaisa radīto komfortu
  • Sniedz jutīgai ādai gaisa radīto komfortu
  • Sniedz jutīgai ādai gaisa radīto komfortu
  • Sniedz jutīgai ādai gaisa radīto komfortu
  • Sniedz jutīgai ādai gaisa radīto komfortu
  • Sniedz jutīgai ādai gaisa radīto komfortu
  • Sniedz jutīgai ādai gaisa radīto komfortu

Izbeigta ražošana

Philips AventFreeflow māneklīši

SCF178/27

4.9
| (33) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Sniedz jutīgai ādai gaisa radīto komfortu
Ļaujiet mazuļa ādai elpot, izmantojot Philips Avent Freeflow knupi. Izliekts aizsargs ar 6 gaisa atverēm papildu gaisa plūsmai palīdz mazināt ādas kairinājumu. Mūsu ortodontiskais, izbīdāmais knupītis netraucē dabisku mazuļa mutes dobuma attīstību.
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māmiņu ieteiktākais zīmols pasaulē1

Papildu gaisa atveres ļauj ādai elpot

Sniedz jutīgai ādai gaisa radīto komfortu

  • Mierināšana ar gaisa radīto komfortu

  • 6–18 mēneši

  • Ortodontisks un BPA nesaturošs

  • Komplektā 2 gab.

Papildu gaisa atveres ļauj mazuļa ādai elpot

Papildu gaisa atveres ļauj mazuļa ādai elpot

Ādai, īpaši mazuļa ādai, ir jāelpo. Mūsu aizsargam ir 6 gaisa atveres papildu gaisa plūsmai, lai mazinātu ādas kairinājumu.

Izstrādāts dabiskai mutes dobuma attīstībai

Izstrādāts dabiskai mutes dobuma attīstībai

Izbīdāmajam silikona knupītim ir simetriska forma, kas rūpējas par jūsu mazuļa aukslēju, zobu un smaganu attīstību, viņam vai viņai augot.

Izgatavots mūsu godalgotajā ražotnē Apvienotajā Karalistē

Izgatavots mūsu godalgotajā ražotnē Apvienotajā Karalistē

Varat būt drošs, ka jūsu mazuļa ērtības ir labās rokās. Šis knupis tika izgatavots mūsu godalgotajā ražotnē Apvienotajā Karalistē.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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4.9

no 5

33

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

08/11/2016

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Smoczki Freeflow są świetne i bardzo pasują mojwmu dziecku

Przed urodzeniem córki kupiłam kilka różnych smoczków z różnych firm ale tylko smoczki Avent przypadły jej do gustu. Terqz pora na zmianę na kolejne i tym razem bez zastanowienia kupię produkty Avent. Serdecznie polecam innym mamom :-)

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF178/13 Smoczki Freeflow

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF178/13 Smoczki Freeflow

25/04/2016

Polska

Polska

Avent i kropka.

Jeśli chodzi o smoczki i butelki to avent wygrywa. Są niezastąpione. Nie zużywają się szybko, są trwałe i zdrowe.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF178/13 Smoczki Freeflow

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF178/13 Smoczki Freeflow

02/10/2015

Polska

Polska

Dobry smoczek

Dobry smoczek, skutecznie uspokaja mojego maluszka, ale dziecko nie uzależniło się od niego.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF178/13 Smoczki Freeflow

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF178/13 Smoczki Freeflow

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Atrunas

  1. Balstoties uz tiešsaistes apmierinātības aptauju, kas 2024. gadā tika veikta visā pasaulē ar 8139 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotājiem. 

  1. Knupju zīmols Nr. 1 pasaulē

  2. Ievērojot higiēnu, nomainiet knupīti pret jaunu pēc 4 nedēļu lietošanas

  3. Mūsu klāsts piemērots māmiņām un mazuļiem visos attīstības posmos

  4. Gada ražotājs 2014. gadā