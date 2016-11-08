30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Mierināšana ar gaisa radīto komfortu
6–18 mēneši
Ortodontisks un BPA nesaturošs
Komplektā 2 gab.
Ādai, īpaši mazuļa ādai, ir jāelpo. Mūsu aizsargam ir 6 gaisa atveres papildu gaisa plūsmai, lai mazinātu ādas kairinājumu.
Izbīdāmajam silikona knupītim ir simetriska forma, kas rūpējas par jūsu mazuļa aukslēju, zobu un smaganu attīstību, viņam vai viņai augot.
Varat būt drošs, ka jūsu mazuļa ērtības ir labās rokās. Šis knupis tika izgatavots mūsu godalgotajā ražotnē Apvienotajā Karalistē.
4.9
no 5
33
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
milen88
08/11/2016
Polska
Verificēts pircējs
Smoczki Freeflow są świetne i bardzo pasują mojwmu dziecku
Przed urodzeniem córki kupiłam kilka różnych smoczków z różnych firm ale tylko smoczki Avent przypadły jej do gustu. Terqz pora na zmianę na kolejne i tym razem bez zastanowienia kupię produkty Avent. Serdecznie polecam innym mamom :-)
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moniczka2589
25/04/2016
Polska
Avent i kropka.
Jeśli chodzi o smoczki i butelki to avent wygrywa. Są niezastąpione. Nie zużywają się szybko, są trwałe i zdrowe.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF178/13 Smoczki Freeflow
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ElaL
02/10/2015
Polska
Dobry smoczek
Dobry smoczek, skutecznie uspokaja mojego maluszka, ale dziecko nie uzależniło się od niego.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF178/13 Smoczki Freeflow
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF178/13 Smoczki Freeflow
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Gada ražotājs 2014. gadā