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Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Mierināšana ar gaisa radīto komfortu
0-6 m
Ortodontisks un BPA nesaturošs
Komplektā 2 gab.
Ādai, īpaši mazuļa ādai, ir jāelpo. Mūsu aizsargam ir 6 gaisa atveres papildu gaisa plūsmai, lai mazinātu ādas kairinājumu.
Mazuļi zina, kas viņiem patīk! Mēs jautājām māmiņām, kā viņu mazuļi reaģēja uz Philips Avent knupīšiem — 9 no 10 mazuļiem pieņēma mūsu knupjus.*
Izbīdāmajam silikona knupītim ir simetriska forma, kas rūpējas par jūsu mazuļa aukslēju, zobu un smaganu attīstību, viņam vai viņai augot.
4.7
no 5
19
Atsauksmes
94%
ieteica šo produktu
Aleksandra30
27/03/2015
Polska
Niezastąpiony
Mój synek akceptuje tylko ten smoczek. Jest bardzo dobry, nie dławi małego oraz nie odparza skóry. Zaakceptował go już w pierwszym tygodniu życia. Polecam
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF180/23 Smoczki Freeflow
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AsiaR
12/12/2014
Polska
Rewelacyjny
Jedyny u mnie w domu, który jest tolerowany przez dziecko. Staram się osobiście wybierać też ładne rzeczy dla dziecka a tu mamy połączenie funkcjonalności, jakości i designu w jednym. Pozostaje mi tylko polecić!
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF180/23 Smoczki Freeflow
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF180/23 Smoczki Freeflow
marla81
14/06/2014
Polska
jest super
Moja mała nie chciała smoczka, podzieliłam się tym problemem z koleżanką a ona podarowała mi Wasz smoczek, zdał egzamin na 5+ jest to jedyny smoczek który moja niunia akceptuje.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF180/23 Smoczki Freeflow
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF180/23 Smoczki Freeflow
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Gada ražotājs 2014. gadā