30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Mierināšana ar gaisa radīto komfortu
6–18 mēneši
Ortodontisks un BPA nesaturošs
Komplektā 2 gab.
Ādai, īpaši mazuļa ādai, ir jāelpo. Mūsu aizsargam ir 6 gaisa atveres papildu gaisa plūsmai, lai mazinātu ādas kairinājumu.
Izbīdāmajam silikona knupītim ir simetriska forma, kas rūpējas par jūsu mazuļa aukslēju, zobu un smaganu attīstību, viņam vai viņai augot.
Varat būt drošs, ka jūsu mazuļa ērtības ir labās rokās. Šis knupis tika izgatavots mūsu godalgotajā ražotnē Apvienotajā Karalistē.
4.7
no 5
19
Atsauksmes
94%
ieteica šo produktu
Aleksandra30
27/03/2015
Polska
Niezastąpiony
Mój synek akceptuje tylko ten smoczek. Jest bardzo dobry, nie dławi małego oraz nie odparza skóry. Zaakceptował go już w pierwszym tygodniu życia. Polecam
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF180/23 Smoczki Freeflow
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AsiaR
12/12/2014
Polska
Rewelacyjny
Jedyny u mnie w domu, który jest tolerowany przez dziecko. Staram się osobiście wybierać też ładne rzeczy dla dziecka a tu mamy połączenie funkcjonalności, jakości i designu w jednym. Pozostaje mi tylko polecić!
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF180/23 Smoczki Freeflow
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF180/23 Smoczki Freeflow
marla81
14/06/2014
Polska
jest super
Moja mała nie chciała smoczka, podzieliłam się tym problemem z koleżanką a ona podarowała mi Wasz smoczek, zdał egzamin na 5+ jest to jedyny smoczek który moja niunia akceptuje.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF180/23 Smoczki Freeflow
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF180/23 Smoczki Freeflow
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Gada ražotājs 2014. gadā