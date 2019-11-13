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Izbeigta ražošana
0 m+
Īpaši platais saspraudes atvērums atvieglo knupja saspraudes piestiprināšanu pie mazuļa apģērba, to var izdarīt ar 1 roku
Saspraude neatstāj nospiedumus uz mazuļa apģērba
Atbilst visiem knupjiem ar gredzenveida rokturiem
5.0
no 5
4
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Неля32
13/11/2019
Україна
Зручне використання
Зручний тримач соски,легке і зручне використання кліпси philips Aven, зручно кріпиться на одязі.Хороша якість виробу
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF185/00 Кліпса для пустушки
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Анна22
20/09/2019
Україна
Простий у використанні
Зручна у використанні, компактна. Мені подобається, що легко кріпиться і не псує одяг
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF185/00 Кліпса для пустушки
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF185/00 Кліпса для пустушки
Ladyhawk
01/10/2019
Česká republika
Už nehoníme dudlík po zemi
Super spona. Akurátní délka, hezký design, perfektně drží a snadno se zavírá/otevírá. Mechanismus je navíc tak dobře vymyšlený, že dítě nemá šanci sponu sundat.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF185/00 Spona na dudlík
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