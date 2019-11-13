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  • Knupis vienmēr ir pa rokai
  • Knupis vienmēr ir pa rokai
  • Knupis vienmēr ir pa rokai
  • Knupis vienmēr ir pa rokai
  • Knupis vienmēr ir pa rokai
  • Knupis vienmēr ir pa rokai
  • Knupis vienmēr ir pa rokai
  • Knupis vienmēr ir pa rokai
  • Knupis vienmēr ir pa rokai
  • Knupis vienmēr ir pa rokai
  • Knupis vienmēr ir pa rokai
  • Knupis vienmēr ir pa rokai

Izbeigta ražošana

Knupja saspraude

SCF185/00

5
| (4) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Knupis vienmēr ir pa rokai
Izmantojot Philips Avent knupja saspraudi, tas vienmēr atrodas jūsu mazuļa tuvumā un netiek nosmērēts. Knupja saspraude ir izstrādāta ērtai piestiprināšanai, un tā neatstās nospiedumus uz mazuļa apģērba. Pieejama trīs pievilcīgās krāsās.
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māmiņu ieteiktākais zīmols pasaulē1

Knupītis ar stilīgu, krāsainu dizainu

Knupis vienmēr ir pa rokai

  • 0 m+

Viegli piespraužama

Īpaši platais saspraudes atvērums atvieglo knupja saspraudes piestiprināšanu pie mazuļa apģērba, to var izdarīt ar 1 roku

Nebojā apģērbu

Saspraude neatstāj nospiedumus uz mazuļa apģērba

Vieds dizains

Atbilst visiem knupjiem ar gredzenveida rokturiem

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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5.0

no 5

4

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

13/11/2019

Україна

Україна

Зручне використання

Зручний тримач соски,легке і зручне використання кліпси philips Aven, зручно кріпиться на одязі.Хороша якість виробу

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF185/00 Кліпса для пустушки

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF185/00 Кліпса для пустушки

20/09/2019

Україна

Україна

Простий у використанні

Зручна у використанні, компактна. Мені подобається, що легко кріпиться і не псує одяг

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF185/00 Кліпса для пустушки

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF185/00 Кліпса для пустушки

01/10/2019

Česká republika

Česká republika

Už nehoníme dudlík po zemi

Super spona. Akurátní délka, hezký design, perfektně drží a snadno se zavírá/otevírá. Mechanismus je navíc tak dobře vymyšlený, že dítě nemá šanci sponu sundat.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF185/00 Spona na dudlík

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF185/00 Spona na dudlík

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