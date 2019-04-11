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  • Veicina bērna attīstību
  • Veicina bērna attīstību
  • Veicina bērna attīstību
  • Veicina bērna attīstību
  • Veicina bērna attīstību
  • Veicina bērna attīstību
  • Veicina bērna attīstību

Izbeigta ražošana

Philips AventFreeflow māneklīši

SCF186/24

4.9
| (70) Atsauksmes | 99% ieteica šo produktu
Veicina bērna attīstību
Philips Avent knupis 18m+ veicina bērna attīstību un nomierina mazuli. Pret košanu izturīgais knupītis ir piemērots augošiem zobiem un smaganām, vienlaikus sniedzot komfortu. Pieejams glītu dizainu un krāsu klāsts.
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māmiņu ieteiktākais zīmols pasaulē1

Pret košanu izturīgs knupītis

Veicina bērna attīstību

  • Pret košanu izturīgs knupītis

  • 18 m+

  • Ortodontisks un BPA nesaturošs

  • Komplektā 2 gab.

Pret košanu izturīgs knupītis jūsu mazulim

Pret košanu izturīgs knupītis jūsu mazulim

Šī knupja pret košanu izturīgais knupītis ir izstrādāts īpaši vecākiem mazuļiem.*

Papildu gaisa atveres ļauj mazuļa ādai elpot

Papildu gaisa atveres ļauj mazuļa ādai elpot

Ādai, īpaši mazuļa ādai, ir jāelpo. Mūsu aizsargam ir 6 gaisa atveres papildu gaisa plūsmai, lai mazinātu ādas kairinājumu.

Izgatavots mūsu godalgotajā ražotnē Apvienotajā Karalistē

Izgatavots mūsu godalgotajā ražotnē Apvienotajā Karalistē

Varat būt drošs, ka jūsu mazuļa ērtības ir labās rokās. Šis knupis tika izgatavots mūsu godalgotajā ražotnē Apvienotajā Karalistē.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.9

no 5

70

Atsauksmes

99%

ieteica šo produktu

3
2

11/04/2019

Україна

Україна

Дуже гарні пустушки

Всім рекомендуємо ці пустишки... з ними познайомились ще від народження дитини... Великий плюс даної лінійки, що вибір пустушки здійснюється від віку дитини! А мами розуміють як це важливо, адже дитина росте і розмір пустушки повинен відповідати розміру ротової порожнини, щоб не псувався прикус в дитинки!!!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF186/24 Дихаючі пустушки Freeflow

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF186/24 Дихаючі пустушки Freeflow

10/04/2019

Україна

Україна

Малой в восторге

Очень довольна и я, и малой!!! Отличный вариант! Без нее никуда)

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF186/25 Дихаючі пустушки Freeflow

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF186/25 Дихаючі пустушки Freeflow

06/11/2024

Magyarország

Magyarország

Kiváló

Közel egy éve vettem a piciknek Philips cumikat, kifogástalanul bírják a gyűrődést 😊

Plusi

Tartós, ergonómikus

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF186/24 Avent Légáteresztő játszócumik

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF186/24 Avent Légáteresztő játszócumik

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
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Atrunas

  1. Balstoties uz tiešsaistes apmierinātības aptauju, kas 2024. gadā tika veikta visā pasaulē ar 8139 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotājiem. 

  1. Knupju zīmols Nr. 1 pasaulē

  2. Šo knupi nevajadzētu izmantot kā kožamo rotaļlietu. Tas ir izturīgs pret retiem kodieniem.

  3. Ievērojot higiēnu, nomainiet knupīti pret jaunu pēc 4 nedēļu lietošanas

  4. Mūsu klāsts piemērots māmiņām un mazuļiem visos attīstības posmos

  5. Gada ražotājs 2014. gadā