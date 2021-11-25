Zmieniałam już masę smoczków i ten smoczek jest najlepszy jaki mieliśmy i jeden z nielicznych który się sprawdził. Moja córeczka od razu bez problemu zaakceptował smoczek, który okazał się dobrym wyborem, a dodatkowo używa go również jako gryzaka. Nasza Oliwka jest malutka i drobniutka a mimo to smoczek sprawdził się idealnie. Osobiście jestem bardzo zadowolona i myślę że warto spróbować tym bardziej przy tak super cenie. Smoczek różni się od innych firm nie tylko wyglądem, ale i wykonaniem. Wykonany jest z jednego kawałka, nie ma zbędnych elementów, które dziecko może pochłonąć. Idealnie zaspokaja potrzebę ssania naszego maluszka i uspokaja dając długi sen. poreczny, zaspokaja potrzebę ssania, nie zajmuje dużo miejsca, ciekawy kształt, piękne kolory, silikonowy, bezpieczny bez plastikowych elementów, łatwo się czyści brak Tak, polecam ten produkt.