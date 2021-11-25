30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Viengabalains silikona dizains
0-3 mēneši
Ortodontisks un BPA nesaturošs
Komplektā 2 gab.
Veselības aprūpes speciālisti izmanto šos knupīšus jaundzimušo nomierināšanai. Tie tiek izsniegti ASV slimnīcās.*
Soothie Shapes nedaudz atšķiras no citiem mūsu ražotajiem knupjiem. Tā unikālā forma ļauj jums ievietot knupītī pirkstu, lai jūs veidotu saikni ar mazuli, palīdzot viņam zīst.
Izbīdāmajam silikona knupītim ir simetriska forma, kas rūpējas par jūsu mazuļa aukslēju, zobu un smaganu attīstību, viņam vai viņai augot.
4.8
no 5
36
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Ikaaa
25/11/2021
Polska
Zachwycona
Jestem naprawdę zachwycona nie tylko wyglądem smoczka , ale także tym , że syn od początku go zaakceptował nie było żadnych problemów.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF194/01 Smoczek Soothie Shapes
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF194/01 Smoczek Soothie Shapes
Pauliett
25/11/2019
Polska
Idealny przy problemach skórnych
Smoczki są moim ratunkiem przy problemach skórnych mojej małej córeczki. Jest bardzo poręczny i delikatny, przede wszystkim nie odciska się na buzi dziecka i umożliwia oddychanie chorej skórze. U córeczki stwierdzono AZS i Pani doktor poleciła nam stosowanie tych smoczków ponieważ są z silikonu medycznego dzięki czemu nie powodują odparzeń na buzi tak jak inne wcześniej stosowane przez nas smoczki. Córeczka bez problemu się na nie przestawiła i szybko zaakceptowała, ponieważ przypominają pierś mamy. Bardzo polecamy, w szczególności dla Dzieci z problemami skórnymi :)
Plusi
Pozwala oddychać skórze, nie uczula , delikatny , świetny design
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF194/01 Smoczek Soothie Shapes
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF194/01 Smoczek Soothie Shapes
Stylejdi
21/11/2019
Polska
Nasz numer jeden!
Już od jakiegoś czasu są z nami smoczki Smoothie Shapes od Philips Avent i jestem nimi zachwycona tak samo jak moja 2 miesięczna coreczka. Smoczki są bardzo ergonomiczne, mają fajny design zupełnie inny od tych dostępnych na rynku. Smoczek w całości jest wykonany z silikonu a jego unikalny kształt pozwala na włożenie palca do środka dzięki czemu możemy np. pobawić się z maluszkiem. Polecam wszystkim mamom, które szukają tego idealnego smoczka dla swojej pociech :)
Plusi
Łatwy w czyszczeniu, przyjazny dla dziecka
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF194/02 Smoczek Soothie Shapes
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF194/02 Smoczek Soothie Shapes
Balstoties uz tiešsaistes apmierinātības aptauju, kas 2024. gadā tika veikta visā pasaulē ar 8139 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotājiem.
Šim māneklītim ir tādas pašas formas knupītis, un tas izgatavots no tāda paša materiāla kā ASV modelis, bet tam ir citas formas aizsargs.
Knupju zīmols Nr. 1 pasaulē
Ievērojot higiēnu, nomainiet knupīti pret jaunu pēc 4 nedēļu lietošanas
Mūsu klāsts piemērots māmiņām un mazuļiem visos attīstības posmos