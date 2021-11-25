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  • Veicina dabīgu zīšanu un saiknes veidošanos
  • Veicina dabīgu zīšanu un saiknes veidošanos
  • Veicina dabīgu zīšanu un saiknes veidošanos
  • Veicina dabīgu zīšanu un saiknes veidošanos
  • Veicina dabīgu zīšanu un saiknes veidošanos
  • Veicina dabīgu zīšanu un saiknes veidošanos
  • Veicina dabīgu zīšanu un saiknes veidošanos
  • Veicina dabīgu zīšanu un saiknes veidošanos
  • Veicina dabīgu zīšanu un saiknes veidošanos
  • Veicina dabīgu zīšanu un saiknes veidošanos
  • Veicina dabīgu zīšanu un saiknes veidošanos
  • Veicina dabīgu zīšanu un saiknes veidošanos
  • Veicina dabīgu zīšanu un saiknes veidošanos
  • Veicina dabīgu zīšanu un saiknes veidošanos
  • Veicina dabīgu zīšanu un saiknes veidošanos
  • Veicina dabīgu zīšanu un saiknes veidošanos
  • Veicina dabīgu zīšanu un saiknes veidošanos
  • Veicina dabīgu zīšanu un saiknes veidošanos

Izbeigta ražošana

Philips AventSoothie veida knupis

SCF194/02

4.8
| (36) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Veicina dabīgu zīšanu un saiknes veidošanos
Philips Avent Soothie Shapes knupis sniedz jums papildu veidu, kā izveidot saikni ar mazuli, jo mūsu unikālā viengabalainā konstrukcija ļauj jums turēt to ar pirkstu. No medicīniskā silikona izgatavotais Soothie Shapes ir vienkārši tīrāms.
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māmiņu ieteiktākais zīmols pasaulē1

Elastīgs medicīniskais silikons

Veicina dabīgu zīšanu un saiknes veidošanos

  • Viengabalains silikona dizains

  • 0-3 mēneši

  • Ortodontisks un BPA nesaturošs

  • Komplektā 2 gab.

Tiek izsniegti ASV slimnīcās

Tiek izsniegti ASV slimnīcās

Veselības aprūpes speciālisti izmanto šos knupīšus jaundzimušo nomierināšanai. Tie tiek izsniegti ASV slimnīcās.*

Unikālā konstrukcija veicina saiknes veidošanos

Unikālā konstrukcija veicina saiknes veidošanos

Soothie Shapes nedaudz atšķiras no citiem mūsu ražotajiem knupjiem. Tā unikālā forma ļauj jums ievietot knupītī pirkstu, lai jūs veidotu saikni ar mazuli, palīdzot viņam zīst.

Izstrādāts dabiskai mutes dobuma attīstībai

Izstrādāts dabiskai mutes dobuma attīstībai

Izbīdāmajam silikona knupītim ir simetriska forma, kas rūpējas par jūsu mazuļa aukslēju, zobu un smaganu attīstību, viņam vai viņai augot.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.8

no 5

36

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

1

25/11/2021

Polska

Polska

Zachwycona

Jestem naprawdę zachwycona nie tylko wyglądem smoczka , ale także tym , że syn od początku go zaakceptował nie było żadnych problemów.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF194/01 Smoczek Soothie Shapes

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF194/01 Smoczek Soothie Shapes

25/11/2019

Polska

Polska

Idealny przy problemach skórnych

Smoczki są moim ratunkiem przy problemach skórnych mojej małej córeczki. Jest bardzo poręczny i delikatny, przede wszystkim nie odciska się na buzi dziecka i umożliwia oddychanie chorej skórze. U córeczki stwierdzono AZS i Pani doktor poleciła nam stosowanie tych smoczków ponieważ są z silikonu medycznego dzięki czemu nie powodują odparzeń na buzi tak jak inne wcześniej stosowane przez nas smoczki. Córeczka bez problemu się na nie przestawiła i szybko zaakceptowała, ponieważ przypominają pierś mamy. Bardzo polecamy, w szczególności dla Dzieci z problemami skórnymi :)

Plusi

Pozwala oddychać skórze, nie uczula , delikatny , świetny design

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF194/01 Smoczek Soothie Shapes

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF194/01 Smoczek Soothie Shapes

21/11/2019

Polska

Polska

Nasz numer jeden!

Już od jakiegoś czasu są z nami smoczki Smoothie Shapes od Philips Avent i jestem nimi zachwycona tak samo jak moja 2 miesięczna coreczka. Smoczki są bardzo ergonomiczne, mają fajny design zupełnie inny od tych dostępnych na rynku. Smoczek w całości jest wykonany z silikonu a jego unikalny kształt pozwala na włożenie palca do środka dzięki czemu możemy np. pobawić się z maluszkiem. Polecam wszystkim mamom, które szukają tego idealnego smoczka dla swojej pociech :)

Plusi

Łatwy w czyszczeniu, przyjazny dla dziecka

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF194/02 Smoczek Soothie Shapes

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF194/02 Smoczek Soothie Shapes

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Atrunas

  1. Balstoties uz tiešsaistes apmierinātības aptauju, kas 2024. gadā tika veikta visā pasaulē ar 8139 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotājiem. 

  1. Šim māneklītim ir tādas pašas formas knupītis, un tas izgatavots no tāda paša materiāla kā ASV modelis, bet tam ir citas formas aizsargs.

  2. Knupju zīmols Nr. 1 pasaulē

  3. Ievērojot higiēnu, nomainiet knupīti pret jaunu pēc 4 nedēļu lietošanas

  4. Mūsu klāsts piemērots māmiņām un mazuļiem visos attīstības posmos