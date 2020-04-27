ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Veicina dabīgu zīšanu un saiknes veidošanos
  • Veicina dabīgu zīšanu un saiknes veidošanos
  • Veicina dabīgu zīšanu un saiknes veidošanos
  • Veicina dabīgu zīšanu un saiknes veidošanos
  • Veicina dabīgu zīšanu un saiknes veidošanos
  • Veicina dabīgu zīšanu un saiknes veidošanos
  • Veicina dabīgu zīšanu un saiknes veidošanos
  • Veicina dabīgu zīšanu un saiknes veidošanos
  • Veicina dabīgu zīšanu un saiknes veidošanos
  • Veicina dabīgu zīšanu un saiknes veidošanos
  • Veicina dabīgu zīšanu un saiknes veidošanos
  • Veicina dabīgu zīšanu un saiknes veidošanos

Izbeigta ražošana

Philips AventSoothie veida knupis

SCF194/04

3.9
| (14) Atsauksmes
Veicina dabīgu zīšanu un saiknes veidošanos
Philips Avent Soothie Shapes knupis sniedz jums papildu veidu, kā izveidot saikni ar mazuli, jo mūsu unikālā viengabalainā konstrukcija ļauj jums turēt to ar pirkstu. No medicīniskā silikona izgatavotais Soothie Shapes ir vienkārši tīrāms.
Skatīt visas priekšrocības
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

māmiņu ieteiktākais zīmols pasaulē1

Elastīgs medicīniskais silikons

Veicina dabīgu zīšanu un saiknes veidošanos

  • Viengabalains silikona dizains

  • 3–18 mēn.

  • Ortodontisks un BPA nesaturošs

  • Komplektā 2 gab.

Tiek izsniegti ASV slimnīcās

Tiek izsniegti ASV slimnīcās

Veselības aprūpes speciālisti izmanto šos knupīšus jaundzimušo nomierināšanai. Tie tiek izsniegti ASV slimnīcās.*

Unikālā konstrukcija veicina saiknes veidošanos

Unikālā konstrukcija veicina saiknes veidošanos

Soothie Shapes nedaudz atšķiras no citiem mūsu ražotajiem knupjiem. Tā unikālā forma ļauj jums ievietot knupītī pirkstu, lai jūs veidotu saikni ar mazuli, palīdzot viņam zīst.

Izstrādāts dabiskai mutes dobuma attīstībai

Izstrādāts dabiskai mutes dobuma attīstībai

Izbīdāmajam silikona knupītim ir simetriska forma, kas rūpējas par jūsu mazuļa aukslēju, zobu un smaganu attīstību, viņam vai viņai augot.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

3.9

no 5

14

Atsauksmes

27/04/2020

Lietuva

Lietuva

Super

Mano vaikas tik situs ciulpe tinka. nes kur ploksti nuo ji zaukcioja

Plusi

Tinkamas naudot

Mīnusi

Kad butu galima isigit ir parduotuvese

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF194/05 „Soothie Shapes“ čiulptukas

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF194/05 „Soothie Shapes“ čiulptukas

25/06/2017

Polska

Polska

Doskonały! Uspokaja w sekundę!

Na mojego syna działa jak zatyczka w granacie......wkładasz do buzi -cisza...... wyjmujesz- płacz! Sprawdził się doskonale. Wcale nie jest za twardy, jak niektórzy piszą, należy tylko kupić właściwy do przedziału wiekowego, gdyż różnią się właśnie twardoscia gumy. Oraz wcale nie jest za ciężki, małe dzieci to prawdziwe ssaki! radzą sobie z nim doskonale. Z buzi wypada dopiero, gdy zaśnie.....

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF194/04 Smoczek Soothie Shapes

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF194/04 Smoczek Soothie Shapes

21/06/2019

Україна

Україна

Найкраща пустушка

Користуємось вже півтора року і дуже задоволені! Зручно, бо можна вдягти на палець і притримати дитині її в ротику. Легенька, швидко миється. Ми задоволені, що обрали саме цю модель пустушки!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF194/05 Пустушка Soothie

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF194/05 Пустушка Soothie

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Balstoties uz tiešsaistes apmierinātības aptauju, kas 2024. gadā tika veikta visā pasaulē ar 8139 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotājiem. 

  1. Ievērojot higiēnu, nomainiet knupīti pret jaunu pēc 4 nedēļu lietošanas

  2. Knupju zīmols Nr. 1 pasaulē

  3. Mūsu klāsts piemērots māmiņām un mazuļiem visos attīstības posmos

  4. Šim māneklītim ir tādas pašas formas knupītis, un tas izgatavots no tāda paša materiāla kā ASV modelis, bet tam ir citas formas aizsargs.