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Izbeigta ražošana
Izbīdāmajam silikona knupītim ir simetriska forma, kas rūpējas par jūsu mazuļa aukslēju, zobu un smaganu attīstību, viņam vai viņai augot.
Varat būt drošs, ka jūsu mazuļa ērtības ir labās rokās. Šis knupis tika izgatavots mūsu godalgotajā ražotnē Apvienotajā Karalistē.
Mūsu drošais rokturis ļauj vienkārši un jebkurā brīdī izņemt mazuļa knupi. Pat mazās rociņas var to satvert!
5.0
no 5
6
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Ewelina27
16/04/2016
Polska
Verificēts pircējs
super jakość
Smoczki są rewelacyjne. Miękkie, trwale, nie odbarwiają się. Na dodatek są bardzo ładne z wyglądu i kształtne.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF195/30 Smoczek z serii Classic +
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF195/30 Smoczek z serii Classic +
Malina05
23/06/2019
România
Grija pentru copii
Multumim Philips pentru grija pe care le o purtați micuților noștri, este a doua oară când folosesc produsele philips avent si sunt la fel de mulțumită
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF195/30 Suzetă Classic
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF195/30 Suzetă Classic
Crinutza
23/03/2019
România
Foarte practice
Foarte practice și frumoase, păcat că nu ai de unde sa alegi culoarea, eu am fetița și ne-au trimis 2 albastre, asta e , până la urmă materialul este ok și asta contează , bebica mulțumită
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF195/30 Suzetă Classic
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF195/30 Suzetă Classic