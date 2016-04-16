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Izbeigta ražošana

Philips AventSCF195/06 Classic pacifier

SCF195/06

5
| (6) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
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Izstrādāts dabiskai mutes dobuma attīstībai

Izstrādāts dabiskai mutes dobuma attīstībai

Izbīdāmajam silikona knupītim ir simetriska forma, kas rūpējas par jūsu mazuļa aukslēju, zobu un smaganu attīstību, viņam vai viņai augot.

Izgatavots mūsu godalgotajā ražotnē Apvienotajā Karalistē

Izgatavots mūsu godalgotajā ražotnē Apvienotajā Karalistē

Varat būt drošs, ka jūsu mazuļa ērtības ir labās rokās. Šis knupis tika izgatavots mūsu godalgotajā ražotnē Apvienotajā Karalistē.

Drošs rokturis vienkāršai izņemšanai

Drošs rokturis vienkāršai izņemšanai

Mūsu drošais rokturis ļauj vienkārši un jebkurā brīdī izņemt mazuļa knupi. Pat mazās rociņas var to satvert!

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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5.0

no 5

6

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

16/04/2016

Polska

Polska

Verificēts pircējs

super jakość

Smoczki są rewelacyjne. Miękkie, trwale, nie odbarwiają się. Na dodatek są bardzo ładne z wyglądu i kształtne.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF195/30 Smoczek z serii Classic +

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF195/30 Smoczek z serii Classic +

23/06/2019

România

România

Grija pentru copii

Multumim Philips pentru grija pe care le o purtați micuților noștri, este a doua oară când folosesc produsele philips avent si sunt la fel de mulțumită

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF195/30 Suzetă Classic

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF195/30 Suzetă Classic

23/03/2019

România

România

Foarte practice

Foarte practice și frumoase, păcat că nu ai de unde sa alegi culoarea, eu am fetița și ne-au trimis 2 albastre, asta e , până la urmă materialul este ok și asta contează , bebica mulțumită

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF195/30 Suzetă Classic

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF195/30 Suzetă Classic

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