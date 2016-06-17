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Izbeigta ražošana
0-6 m
Ortodontisks un BPA nesaturošs
Komplektā 2 gab.
Vienkāršai Philips Avent knupja izņemšanai jebkurā laikā
Philips Avent plakanie, simetriskie knupīši ir izstrādāti tā, lai tie netraucētu mazuļa aukslēju, zobu un smaganu dabisku attīstību, pat ja knupis mutē tiek apvelts otrādi.
Philips Avent silikona knupīšiem nav garšas un smaržas, tāpēc jūsu mazulim to būs viegli pieņemt. Silikons ir vienmērīgs, caurspīdīgs, ērti tīrāms un nav lipīgs. Knupīši ir stingri un izturīgi, un tiem laika gaitā nemainās forma un krāsa.
5.0
no 5
6
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Karolina9
17/06/2016
Lietuva
Pats geriausias čiulptukas
Tai vaikui pats geriausias čiulptukas, visi kiti netiko, tiesiog vaikas neėmė, o šis čiulptukas vienintelis, kuris tiko
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF196/01 Čiulptukai „Fashion“
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF196/01 Čiulptukai „Fashion“
Natalka2708
19/11/2019
Україна
Чудова, та легка у використанні
Дуже красива, дитині сподобалась, користувались тільки нею
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF196/18 Пустушка Classic
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF196/18 Пустушка Classic
Natallis
10/07/2019
Україна
Рекомендуємо для спокою немовлят та їх батьків!
Зручна, гарна, екологічна і симпатична. Використовується від народження для профілактики колік у немовлят. Заспокійливий засіб та іграшка - два в одному
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF196/18 Пустушка Classic
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF196/18 Пустушка Classic
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Neapsieniet māneklīti ap bērna kaklu, jo tas rada nosmakšanas risku.