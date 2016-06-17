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  • Ortodontisks maksimālam komfortam
  • Ortodontisks maksimālam komfortam
  • Ortodontisks maksimālam komfortam
  • Ortodontisks maksimālam komfortam
  • Ortodontisks maksimālam komfortam
  • Ortodontisks maksimālam komfortam
  • Ortodontisks maksimālam komfortam
  • Ortodontisks maksimālam komfortam
  • Ortodontisks maksimālam komfortam
  • Ortodontisks maksimālam komfortam

Izbeigta ražošana

Philips AventClassic māneklītis

SCF196/18

5
| (6) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Ortodontisks maksimālam komfortam
Philips Avent ortodontiskie, sakļaujamie un simetriskie knupīši ir izstrādāti tā, lai tie netraucētu mazuļa aukslēju, zobu un smaganu dabisku attīstību. Visi Philips Avent knupji ir izgatavoti no silikona, un tiem nav smaržas un garšas. Knupju krāsas var būt dažādas.
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māmiņu ieteiktākais zīmols pasaulē1

Knupis ar spilgtiem, krāsainiem tēliem

Ortodontisks maksimālam komfortam

  • 0-6 m

  • Ortodontisks un BPA nesaturošs

  • Komplektā 2 gab.

Gredzenveida rokturis drošībai

Gredzenveida rokturis drošībai

Vienkāršai Philips Avent knupja izņemšanai jebkurā laikā

Ortodontisks, simetriski salokāms knupītis

Ortodontisks, simetriski salokāms knupītis

Philips Avent plakanie, simetriskie knupīši ir izstrādāti tā, lai tie netraucētu mazuļa aukslēju, zobu un smaganu dabisku attīstību, pat ja knupis mutē tiek apvelts otrādi.

Viegli lietojami silikona knupīši

Viegli lietojami silikona knupīši

Philips Avent silikona knupīšiem nav garšas un smaržas, tāpēc jūsu mazulim to būs viegli pieņemt. Silikons ir vienmērīgs, caurspīdīgs, ērti tīrāms un nav lipīgs. Knupīši ir stingri un izturīgi, un tiem laika gaitā nemainās forma un krāsa.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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5.0

no 5

6

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

17/06/2016

Lietuva

Lietuva

Pats geriausias čiulptukas

Tai vaikui pats geriausias čiulptukas, visi kiti netiko, tiesiog vaikas neėmė, o šis čiulptukas vienintelis, kuris tiko

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF196/01 Čiulptukai „Fashion“

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF196/01 Čiulptukai „Fashion“

19/11/2019

Україна

Україна

Чудова, та легка у використанні

Дуже красива, дитині сподобалась, користувались тільки нею

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF196/18 Пустушка Classic

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF196/18 Пустушка Classic

10/07/2019

Україна

Україна

Рекомендуємо для спокою немовлят та їх батьків!

Зручна, гарна, екологічна і симпатична. Використовується від народження для профілактики колік у немовлят. Заспокійливий засіб та іграшка - два в одному

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF196/18 Пустушка Classic

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF196/18 Пустушка Classic

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Atrunas

  1. Balstoties uz tiešsaistes apmierinātības aptauju, kas 2024. gadā tika veikta visā pasaulē ar 8139 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotājiem. 

  1. Neapsieniet māneklīti ap bērna kaklu, jo tas rada nosmakšanas risku.