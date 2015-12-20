30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Komforta nodrošināšanai
6–18 mēneši
Ortodontisks un BPA nesaturošs
Komplektā 2 gab.
Izbīdāmajam silikona knupītim ir simetriska forma, kas rūpējas par jūsu mazuļa aukslēju, zobu un smaganu attīstību, viņam vai viņai augot.
Varat būt drošs, ka jūsu mazuļa ērtības ir labās rokās. Šis knupis tika izgatavots mūsu godalgotajā ražotnē Apvienotajā Karalistē.
Mūsu drošais rokturis ļauj vienkārši un jebkurā brīdī izņemt mazuļa knupi. Pat mazās rociņas var to satvert!
4.8
no 5
5
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
gosym
20/12/2015
Polska
Dla mojego dziecka rewelacja, nie chce żadnego innego smoczka.
Smoczki AVENT są z nami od urodzenia. Ładne z wyglądu, silikonowe i odpowiednio wyprofilowane.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF197/01 Smoczek z serii Classic +
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MamiZuzulki
12/10/2015
Polska
Smoczek jest super.
Mamy smoczki z aventa 6-18. U nas sprawdzają się doskonale. To jest jedyny kształt smoka jaki córcia zaakceptowała. Dzięki niemu szybko się uspokaja. Produkt na plus!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF197/01 Smoczek z serii Classic +
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF197/01 Smoczek z serii Classic +
Aleaos
14/06/2021
Hrvatska
Najbolja duda
Beba želi samo tu dudu i ni jednu drugu, šteta što se sve teže može pronaći.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF197/22 Duda varalica Classic
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF197/22 Duda varalica Classic
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