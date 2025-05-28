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Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Īpaši mīksts un elastīgs
Ortodontisks un BPA nesaturošs
Komplektā 2 gab.
6–18 mēneši
Mazuļa ādai nepieciešamas īpašas rūpes. Mūsu aizsarga tehnoloģija ļauj knupītim pielāgoties jūsu mazuļa sejas formai. Bērniņam būs mazāk nospiedumu uz ādas un mazāk kairinājuma uz vaigiem.
Mūsu noapaļotais aizsargs mazina spiedienu uz mazuļa vaigiem, lai tas būtu īpaši maigs saskarē ar ādu.
Mēs rūpīgi izvēlamies silikona materiālu mūsu ultra soft un ultra air zīžamajām daļām, jo tas ir drošs un inerts materiāls, ko plaši izmanto medicīniskiem pielietojumiem; tas nesatur bīstamas ķīmiskas vielas, endokrīnās aktīvās vielas (piemēram, BPA) un alergēnus.
4.9
no 5
345
Atsauksmes
99%
ieteica šo produktu
Kaķis 654321
28/05/2025
Latvija
Izcili knupīši
Ļoti patīk philips avent knupīši, izmantojam tos jau jo dzimšanas
Plusi
Patīk silikona mīkstums
Mīnusi
Viss apmierina
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ultra soft SCF091/05 Knupītis
Benedikta
21/04/2024
Latvija
Akcijas daļa
Labākie no līdz šim lietotajiem produktiem
Mūsu mazulis jau no trešās dzīves nedēļas ēd no pudeles. Sākotnēji veikalā iegādājāmies pirmo pudelīti neko īpaši nezinot par dažādām firmām. Pieniņš regulāri notašķīja mazuļa vaigus un kaklu, nāca lielas atraudziņas un arī atgrūšana. Vēl saskārāmies ar to, ka mazulis vairāk košļāja knupi nevis zīda un zīdīšanas konsultants mūs aicināja doties pie ārsta ar šo problēmu. Arī knupi, kurš paredzēts no 0-6 mēnešiem, mazulis vairs nevēlējās ņemt, palika dusmīgs, raudāja, lai gan vēl nebija sasniegti 2.mēneši. Kad sākām lietot Philips Aventa pudelīti mazulis sāka zīst, nevis košļāt. Vairs nekrata galvu, mute vienmēr tīra. Tik pat kā vairs neatgrūž pieniņu un atraudziņas arī vairs nemoka. Man bija iespēja pakonsultēties ar firmas pārstāvi Māmiņu Brokastīs tc Rīga Plaza, kur uzzināju, ka tiek piedāvāti knupji atbilstoši vecumam (1m, 3m). Izvēloties pareizo knupi un plūsmu mazulis ēd bez kašķiem. Vienīgi īsti nesapratu, vai pudeļu knupji ir kā marķēti pēc izmēriem. Tā kā man ir 3 pudeles, kuras izmantoju vienlaicīgi knupji jaucās, bet arī tie ir trīs dažādu plūsmu krupji. Ir cipari uz knupjiem (2, 3, 4), bet neizprotu loģiku šai numerācijai. Izmēģinājām arī ikdienas knupi. Ļoti patīk tas, ka nepaliek nospiedums uz mazuļa sejas kā tas notika ar mūsu iepriekš lietotajiem knupīšiem. Ļoti jauki, ka produktam māk līdzi futlāris sterilizēšanai, kuru var izmantot arī ikdienā līdzņemšanai.
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Lorakins
10/04/2024
Latvija
Akcijas daļa
Perfekts zīdainim
Izmantojot Ultra Soft māneklīti meitiņa ļoti ātri nomierinājās un pirmo reizi 2 mēnešu laikā pati iemiga. Knupītis labi pieguļ sejiņai un neatstāj nospiedumus ja to izmanto ilgāku laiku.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ultra soft SCF091/05 Knupītis
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ultra soft SCF091/05 Knupītis
Balstoties uz tiešsaistes apmierinātības aptauju, kas 2024. gadā tika veikta visā pasaulē ar 8139 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotājiem.
2016.–2017. gadā veikto ASV patērētāju testu dati liecina, ka vidēji 98 % dalībnieku ir pozitīva attieksme pret teksturēto Philips Avent zīdekli, kas tiek izmantots mūsu ultra air un ultra soft knupīšos.
Higiēnisku apsvērumu dēļ nomainiet knupīti pēc 4 nedēļu lietošanas.
85 % no aptaujātajām māmiņām atzina, ka šis knupītis ir mīkstāks nekā astoņi salīdzināmi citu vadošo zīmolu modeļi (saskaņā ar neatkarīgu pētījumu, kas tika veikts ASV 2017. gada februārī)