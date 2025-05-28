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  • Mūsu mīkstākais māneklītis jūsu bērna jutīgajai ādai
  • Mūsu mīkstākais māneklītis jūsu bērna jutīgajai ādai
  • Mūsu mīkstākais māneklītis jūsu bērna jutīgajai ādai

Izbeigta ražošana

Philips Avent ultra softknupītis

SCF223/04

4.9
| (345) Atsauksmes | 99% ieteica šo produktu
Mūsu mīkstākais māneklītis jūsu bērna jutīgajai ādai
Rūpējieties par bērna jutīgo ādu, izmantojot Philips Avent ultra soft knupīti. Šī knupīša īpaši mīkstais* un elastīgais aizsargs pielāgojas jūsu bērna vaigu formai, atstājot mazāk nospiedumu uz ādas un mazāku ādas kairinājumu.
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māmiņu ieteiktākais zīmols pasaulē1

Mazāk nospiedumu uz ādas un mazāk ādas kairinājuma

Mūsu mīkstākais māneklītis jūsu bērna jutīgajai ādai

  • Īpaši mīksts un elastīgs

  • Ortodontisks un BPA nesaturošs

  • Komplektā 2 gab.

  • 6–18 mēneši

Mīksts, elastīgs vairogs

Mīksts, elastīgs vairogs

Mazuļa ādai nepieciešamas īpašas rūpes. Mūsu aizsarga tehnoloģija ļauj knupītim pielāgoties jūsu mazuļa sejas formai. Bērniņam būs mazāk nospiedumu uz ādas un mazāk kairinājuma uz vaigiem.

Noapaļots aizsargs

Noapaļots aizsargs

Mūsu noapaļotais aizsargs mazina spiedienu uz mazuļa vaigiem, lai tas būtu īpaši maigs saskarē ar ādu.

Zīžamā daļa izgatavota no 100% pārtikas kvalitātes silikona

Zīžamā daļa izgatavota no 100% pārtikas kvalitātes silikona

Mēs rūpīgi izvēlamies silikona materiālu mūsu ultra soft un ultra air zīžamajām daļām, jo tas ir drošs un inerts materiāls, ko plaši izmanto medicīniskiem pielietojumiem; tas nesatur bīstamas ķīmiskas vielas, endokrīnās aktīvās vielas (piemēram, BPA) un alergēnus.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.9

no 5

345

Atsauksmes

99%

ieteica šo produktu

28/05/2025

Latvija

Latvija

Izcili knupīši

Ļoti patīk philips avent knupīši, izmantojam tos jau jo dzimšanas

Plusi

Patīk silikona mīkstums

Mīnusi

Viss apmierina

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ultra soft SCF091/05 Knupītis

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ultra soft SCF091/05 Knupītis

21/04/2024

Latvija

Latvija

Labākie no līdz šim lietotajiem produktiem

Mūsu mazulis jau no trešās dzīves nedēļas ēd no pudeles. Sākotnēji veikalā iegādājāmies pirmo pudelīti neko īpaši nezinot par dažādām firmām. Pieniņš regulāri notašķīja mazuļa vaigus un kaklu, nāca lielas atraudziņas un arī atgrūšana. Vēl saskārāmies ar to, ka mazulis vairāk košļāja knupi nevis zīda un zīdīšanas konsultants mūs aicināja doties pie ārsta ar šo problēmu. Arī knupi, kurš paredzēts no 0-6 mēnešiem, mazulis vairs nevēlējās ņemt, palika dusmīgs, raudāja, lai gan vēl nebija sasniegti 2.mēneši. Kad sākām lietot Philips Aventa pudelīti mazulis sāka zīst, nevis košļāt. Vairs nekrata galvu, mute vienmēr tīra. Tik pat kā vairs neatgrūž pieniņu un atraudziņas arī vairs nemoka. Man bija iespēja pakonsultēties ar firmas pārstāvi Māmiņu Brokastīs tc Rīga Plaza, kur uzzināju, ka tiek piedāvāti knupji atbilstoši vecumam (1m, 3m). Izvēloties pareizo knupi un plūsmu mazulis ēd bez kašķiem. Vienīgi īsti nesapratu, vai pudeļu knupji ir kā marķēti pēc izmēriem. Tā kā man ir 3 pudeles, kuras izmantoju vienlaicīgi knupji jaucās, bet arī tie ir trīs dažādu plūsmu krupji. Ir cipari uz knupjiem (2, 3, 4), bet neizprotu loģiku šai numerācijai. Izmēģinājām arī ikdienas knupi. Ļoti patīk tas, ka nepaliek nospiedums uz mazuļa sejas kā tas notika ar mūsu iepriekš lietotajiem knupīšiem. Ļoti jauki, ka produktam māk līdzi futlāris sterilizēšanai, kuru var izmantot arī ikdienā līdzņemšanai.

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10/04/2024

Latvija

Latvija

Perfekts zīdainim

Izmantojot Ultra Soft māneklīti meitiņa ļoti ātri nomierinājās un pirmo reizi 2 mēnešu laikā pati iemiga. Knupītis labi pieguļ sejiņai un neatstāj nospiedumus ja to izmanto ilgāku laiku.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ultra soft SCF091/05 Knupītis

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ultra soft SCF091/05 Knupītis

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Atrunas

  1. Balstoties uz tiešsaistes apmierinātības aptauju, kas 2024. gadā tika veikta visā pasaulē ar 8139 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotājiem. 

  1. 2016.–2017. gadā veikto ASV patērētāju testu dati liecina, ka vidēji 98 % dalībnieku ir pozitīva attieksme pret teksturēto Philips Avent zīdekli, kas tiek izmantots mūsu ultra air un ultra soft knupīšos.

  2. Higiēnisku apsvērumu dēļ nomainiet knupīti pēc 4 nedēļu lietošanas.

  3. 85 % no aptaujātajām māmiņām atzina, ka šis knupītis ir mīkstāks nekā astoņi salīdzināmi citu vadošo zīmolu modeļi (saskaņā ar neatkarīgu pētījumu, kas tika veikts ASV 2017. gada februārī)