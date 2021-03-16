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Maināmas detaļas
Mīksti, pret kodieniem izturīgi snīpji
6 m+ / 9 m+
Aizmirstiet par izlaistītiem dzērieniem! Mūsu jaunais patentētais vārsts nodrošina, ka šķidrums no snīpja izplūst tikai tad, kad jūsu bērns dzer.
Slīpais snīpis ir izstrādāts, lai palīdzētu maziem bērniem apgūt dzeršanu no krūzes.
Mūsu snīpji ir izgatavoti no BPA nesaturošiem / 0 % BPA materiāliem.
4.7
no 5
7
Atsauksmes
86%
ieteica šo produktu
NovaMama20
16/03/2021
Hrvatska
Odličan, čvrst a mek usnik
Beba je vježbala nove zubiće na ovom usniku i držaču, no nije se dao - i nakon par mjeseci grickanja, drži se i dalje!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF252/05 Meki usnici otporni na zagriz
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF252/05 Meki usnici otporni na zagriz
Dachin
21/12/2020
România
Tetina este exact ca in descriere, sunt mulțumită.
Recomand acest tip de tetina , sunt foarte mulțumită .
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF252/05 Tetine moi, rezistente la muşcături
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF252/05 Tetine moi, rezistente la muşcături
CuddkesM
28/07/2020
Česká republika
Verificēts pircējs
Od miminka jen Philips
Veškeré potřeby pro mou malou, od lahviček, dudlíků, sterilizátoru přes hrníčků a nádobek na jídlo, využíváme od Philipsu a naprostá spokojenost
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF252/05 Měkké hubičky odolné proti rozkousání
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF252/05 Měkké hubičky odolné proti rozkousání
Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji.