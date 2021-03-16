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  • Pret kodieniem izturīgs snīpis mazuļa augošiem zobiem
  • Pret kodieniem izturīgs snīpis mazuļa augošiem zobiem

Izbeigta ražošana

Philips AventMīksti, pret kodieniem izturīgi snīpji

SCF252/05

4.7
| (7) Atsauksmes | 86% ieteica šo produktu
Pret kodieniem izturīgs snīpis mazuļa augošiem zobiem
Philips Avent Soft snīpji ir saudzīgi pret smaganām un vienlaikus izturīgi pret augošo zobu kodieniem. Mūsu patentētais vārsts nodrošina, ka šķidrums izplūst tikai tad, kad jūsu bērns dzer
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zīmols, ko iesaka māmiņas visā pasaulē1

Pret izšļakstīšanos drošs krūzītes snīpis

Pret kodieniem izturīgs snīpis mazuļa augošiem zobiem

  • Maināmas detaļas

  • Mīksti, pret kodieniem izturīgi snīpji

  • 6 m+ / 9 m+

Pret noplūdēm drošs vārsts dzeršanai bez izlaistīšanas

Pret noplūdēm drošs vārsts dzeršanai bez izlaistīšanas

Aizmirstiet par izlaistītiem dzērieniem! Mūsu jaunais patentētais vārsts nodrošina, ka šķidrums no snīpja izplūst tikai tad, kad jūsu bērns dzer.

Slīps snīpis vienkāršai dzeršanai

Slīps snīpis vienkāršai dzeršanai

Slīpais snīpis ir izstrādāts, lai palīdzētu maziem bērniem apgūt dzeršanu no krūzes.

Nesatur BPA / 0 % BPA

Nesatur BPA / 0 % BPA

Mūsu snīpji ir izgatavoti no BPA nesaturošiem / 0 % BPA materiāliem.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.7

no 5

7

Atsauksmes

86%

ieteica šo produktu

4
2
1

16/03/2021

Hrvatska

Hrvatska

Odličan, čvrst a mek usnik

Beba je vježbala nove zubiće na ovom usniku i držaču, no nije se dao - i nakon par mjeseci grickanja, drži se i dalje!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF252/05 Meki usnici otporni na zagriz

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF252/05 Meki usnici otporni na zagriz

21/12/2020

România

România

Tetina este exact ca in descriere, sunt mulțumită.

Recomand acest tip de tetina , sunt foarte mulțumită .

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF252/05 Tetine moi, rezistente la muşcături

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF252/05 Tetine moi, rezistente la muşcături

28/07/2020

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Od miminka jen Philips

Veškeré potřeby pro mou malou, od lahviček, dudlíků, sterilizátoru přes hrníčků a nádobek na jídlo, využíváme od Philipsu a naprostá spokojenost

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF252/05 Měkké hubičky odolné proti rozkousání

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF252/05 Měkké hubičky odolné proti rozkousání

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Atrunas

  1. Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji. 