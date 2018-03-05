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Izbeigta ražošana

Philips AventVienreizlietojamie krūštura ieliktņi

SCF253/20

4.8
| (9) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Ērti nakts laikā
Unikālie Philips Avent krūštura ieliktņi SCF253/20 ir īpaši izstrādāti, lai nodrošinātu sausumu un ērtības gulēšanas laikā.
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Krūštura ieliktņi naktij

Ērti nakts laikā

  • 20 ieliktņi lietošanai naktī

Aizsardzība visu nakti

Aizsardzība visu nakti

Philips Avent krūštura ieliktņiem ir platāka forma un biezāks vidus, kas pastiprina absorbcijas spēju. Dubultā lipīgā josla nostiprina ieliktni vietā.

Noplūdes barjera visapkārt

Noplūdes barjera visapkārt

Izstrādāts papildu aizsardzībai guļus stāvoklī.

Īpaši sauss

Īpaši sauss

Philips Avent krūštura ieliktņiem ir vairāki slāņi, kas nodrošina īpašu absorbciju.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.8

no 5

9

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

05/03/2018

Polska

Polska

Chłonne

Produkt lepszy od ogólnie dostępnych, warto zapłacić ciut węcej za jakość

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF253/02 Disposable breast pads

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF253/02 Disposable breast pads

23/01/2019

Magyarország

Magyarország

Kismamáknak nagy segítség

Feleségem már a sokadik dobozzal veteti velem, mert e nélkül nem szívesen indul el otthonról. Ezen éjszakainak ugyanúgy remek a rögzítése és még nagyobb a nedvszívó képessége, mint a nappalinak - bár egy kicsit vastagabb. Praktikus az egyesével való csomagolás.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF253/20 Eldobható melltartóbetét

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF253/20 Eldobható melltartóbetét

31/08/2018

România

România

Faine

Usor de folosit, ideale pentru protejarea hainelor de laptele matern.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF253/20 Tampoane de unică folosinţă pentru sâni

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF253/20 Tampoane de unică folosinţă pentru sâni

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.