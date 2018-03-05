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māmiņu ieteiktākais zīmols pasaulē
20 ieliktņi lietošanai naktī
Philips Avent krūštura ieliktņiem ir platāka forma un biezāks vidus, kas pastiprina absorbcijas spēju. Dubultā lipīgā josla nostiprina ieliktni vietā.
Izstrādāts papildu aizsardzībai guļus stāvoklī.
Philips Avent krūštura ieliktņiem ir vairāki slāņi, kas nodrošina īpašu absorbciju.
4.8
no 5
9
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
LukaszLukasz
05/03/2018
Polska
Chłonne
Produkt lepszy od ogólnie dostępnych, warto zapłacić ciut węcej za jakość
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF253/02 Disposable breast pads
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF253/02 Disposable breast pads
norbibi
23/01/2019
Magyarország
Kismamáknak nagy segítség
Feleségem már a sokadik dobozzal veteti velem, mert e nélkül nem szívesen indul el otthonról. Ezen éjszakainak ugyanúgy remek a rögzítése és még nagyobb a nedvszívó képessége, mint a nappalinak - bár egy kicsit vastagabb. Praktikus az egyesével való csomagolás.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF253/20 Eldobható melltartóbetét
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF253/20 Eldobható melltartóbetét
Mihaela12
31/08/2018
România
Faine
Usor de folosit, ideale pentru protejarea hainelor de laptele matern.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF253/20 Tampoane de unică folosinţă pentru sâni
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF253/20 Tampoane de unică folosinţă pentru sâni