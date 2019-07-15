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Izbeigta ražošana

Philips AventElektriskais pudeles un zīdaiņu pārtikas sildītājs

SCF255/57

3.8
| (17) Atsauksmes
Uzsilda ātri un vienmērīgi
Ātrs un drošs atsūkta piena un bērnu pārtikas uzsildīšanas veids, Philips AVENT elektriskais pudelīšu un bērnu pārtikas sildītājs 4 minūtēs uzsilda 125 ml istabas temperatūras piena.
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zīmols, ko iesaka māmiņas visā pasaulē1

Pudelīšu sildītājs ātri un vienkāršai lietošanai

Uzsilda ātri un vienmērīgi

  • 220–240 V

Piemērots Avent pudelītēm, Magic Cup un traukiem

Piemērots Avent pudelītēm, Magic Cup un traukiem

Vienkārši uzpildiet ūdeni un izvēlieties iestatījumu

Vienkārši uzpildiet ūdeni un izvēlieties iestatījumu

Ar Philips Avent elektrisko zīdaiņu pārtikas un pudelīšu sildītāju pārtikas sagatavošana ir ātra un viegla. Vienkārši uzpildiet ūdeni un izvēlieties iestatījumu. Pudelīšu sildītājs uzsilda 125 ml/4 unces piena istabas temperatūrā 4 minūšu laikā.

Nav karsto punktu mazuļa drošībai

Nav karsto punktu mazuļa drošībai

Philips Avent elektriskais pudeles un zīdaiņu pārtikas sildītājs nodrošina drošu veidu, lai sagatavotu mazuļa pārtiku. Tas droši un vienmērīgi uzsilda pārtiku, nodrošinot, ka nav karsto punktu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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3.8

no 5

17

Atsauksmes

3
2

15/07/2019

Lietuva

Lietuva

Nerealus pagalbininkas

Be šildytuvo nei žingsnio iš namu, paliktas įjungtas visa laika visa para nustačius reikiama temperatūra šildo be priekaištu ir su juo keliaujeme visur, lengva išvalyti, daug neužimantis vietos, lengva ir paprasta naudotis.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF255/57 Elektr. butel. ir kūdik. maisto šildyt.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF255/57 Elektr. butel. ir kūdik. maisto šildyt.

18/11/2020

Polska

Polska

Polecem wszystkim rodzicom!

Produkt znacznie ułatwił mi życie. Już nie muszę w nocy wstawać, podgrzewać wody i martwić się o odpowiednią temperaturę. Prosty w obsłudze i skuteczny w działaniu.

Plusi

Szybkie podgrzewanie, podtrzymywanie temperatury, estetyczny wygląd

Mīnusi

Brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF255/54 Podgrzewacz do butelek i słoiczków

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF255/54 Podgrzewacz do butelek i słoiczków

01/05/2017

Polska

Polska

Polecam produkt jak najbardziej sprawdził się nocami jak i w dzień przy szybkim podrzewaniu mleka lub słoików

Polecam produkt jak najbardziej sprawdził się nocami jak i w dzień przy szybkim podrzewaniu mleka lub słoików

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF255/54 Podgrzewacz do butelek i słoiczków

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF255/54 Podgrzewacz do butelek i słoiczków

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Atrunas

  1. Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji. 

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