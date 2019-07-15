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Izbeigta ražošana
SCF255/57
220–240 V
Ar Philips Avent elektrisko zīdaiņu pārtikas un pudelīšu sildītāju pārtikas sagatavošana ir ātra un viegla. Vienkārši uzpildiet ūdeni un izvēlieties iestatījumu. Pudelīšu sildītājs uzsilda 125 ml/4 unces piena istabas temperatūrā 4 minūšu laikā.
Philips Avent elektriskais pudeles un zīdaiņu pārtikas sildītājs nodrošina drošu veidu, lai sagatavotu mazuļa pārtiku. Tas droši un vienmērīgi uzsilda pārtiku, nodrošinot, ka nav karsto punktu.
3.8
no 5
17
Atsauksmes
Ingulyyte
15/07/2019
Lietuva
Nerealus pagalbininkas
Be šildytuvo nei žingsnio iš namu, paliktas įjungtas visa laika visa para nustačius reikiama temperatūra šildo be priekaištu ir su juo keliaujeme visur, lengva išvalyti, daug neužimantis vietos, lengva ir paprasta naudotis.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF255/57 Elektr. butel. ir kūdik. maisto šildyt.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF255/57 Elektr. butel. ir kūdik. maisto šildyt.
sylwia1803
18/11/2020
Polska
Polecem wszystkim rodzicom!
Produkt znacznie ułatwił mi życie. Już nie muszę w nocy wstawać, podgrzewać wody i martwić się o odpowiednią temperaturę. Prosty w obsłudze i skuteczny w działaniu.
Plusi
Szybkie podgrzewanie, podtrzymywanie temperatury, estetyczny wygląd
Mīnusi
Brak
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF255/54 Podgrzewacz do butelek i słoiczków
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF255/54 Podgrzewacz do butelek i słoiczków
Kondi20
01/05/2017
Polska
Polecam produkt jak najbardziej sprawdził się nocami jak i w dzień przy szybkim podrzewaniu mleka lub słoików
Polecam produkt jak najbardziej sprawdził się nocami jak i w dzień przy szybkim podrzewaniu mleka lub słoików
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF255/54 Podgrzewacz do butelek i słoiczków
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF255/54 Podgrzewacz do butelek i słoiczków
Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji.
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