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SCF260/22
220–240 V
Vienkārši izvēlieties kādu no opcijām, un uzlabotā iQ tehnoloģija aprēķinās laiku, kas nepieciešams, lai pakāpeniski un vienmērīgi uzsildītu mazuļa pārtiku.
Ierīce ir ērti lietojama. Digitālajā displejā sniegta visa nepieciešamā informācija.
Pārtika tiek uzsildīta vienmērīgi. Automātiskā izslēgšanās funkcija novērš pārkaršanas risku.
3.7
no 5
18
Atsauksmes
Sk@pek
10/09/2020
Polska
Ułatwia życie. Czwórka dzieci i działa bezproblemo
Przeżył czwórkę dzieci i dalej jest w świetnym stanie. Osoby, które wystawiły negatywną opinie nie przeczytały instrukcji przed użyciem. Produkt ułatwia życie. W samochodzie można podłączyć pod przetwornice i używać w trasie.
Plusi
Łatwość odkamieniania, szybkość podgrzewania, nie psuje się, dobra jakoś materiałów.
Mīnusi
Brak
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek
Zoe41
22/12/2015
Polska
Verificēts pircējs
rewelacja
nie widziałam lepszego podgrzewacza! szybko podgrzewa do odpowiedniej temperatury i mleko i obiadek, nawet w środku nocy nie ma stresu z czekaniem gdy dziecko płacze
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek
JoannaRegina
10/12/2014
Polska
bez niego ani rusz!
Bardzo uatwia życie mamy dwójki dzieci :) Szybkość, pewność i bezpieczeństwo użytkowania, fajnie wygląda nakuchennym blacie ;)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF260/37 Elektroniczny podgrzewacz do butelek
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF260/37 Elektroniczny podgrzewacz do butelek
Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji.
Izņēmums: nav ieteicams lietot ar 11 unču / 330 ml PP daļēji caurspīdīgajām Philips Avent pudelītēm.