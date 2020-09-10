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Izbeigta ražošana
SCF260/37
220–240 V
Philips Avent digitālais pudeles sildītājs automātiski aprēķina nepieciešamo sildīšanas laiku atbilstoši pārtikas veidam, daudzumam un sākuma temperatūrai. Pārtika tiek uzsildīta vienmērīgi, bez karstajiem punktiem. Automātiskā izslēgšanās novērš pārkaršanas risku.
Philips Avent digitālais pudeles sildītājs ļauj ātri un vienmērīgi uzsildīt mazuļa pārtiku. Tas uzsilda 125 ml piena līdz istabas temperatūrai mazāk nekā 2 minūtēs.
Philips Avent digitālā pudeles sildītāja digitālais displejs ir viegli pārskatāms. Tas sniedz jums informāciju sildīšanas cikla laikā un paziņo, kad pārtika ir uzsildīta.
3.7
no 5
18
Atsauksmes
Sk@pek
10/09/2020
Polska
Ułatwia życie. Czwórka dzieci i działa bezproblemo
Przeżył czwórkę dzieci i dalej jest w świetnym stanie. Osoby, które wystawiły negatywną opinie nie przeczytały instrukcji przed użyciem. Produkt ułatwia życie. W samochodzie można podłączyć pod przetwornice i używać w trasie.
Plusi
Łatwość odkamieniania, szybkość podgrzewania, nie psuje się, dobra jakoś materiałów.
Mīnusi
Brak
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek
Zoe41
22/12/2015
Polska
Verificēts pircējs
rewelacja
nie widziałam lepszego podgrzewacza! szybko podgrzewa do odpowiedniej temperatury i mleko i obiadek, nawet w środku nocy nie ma stresu z czekaniem gdy dziecko płacze
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek
JoannaRegina
10/12/2014
Polska
bez niego ani rusz!
Bardzo uatwia życie mamy dwójki dzieci :) Szybkość, pewność i bezpieczeństwo użytkowania, fajnie wygląda nakuchennym blacie ;)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF260/37 Elektroniczny podgrzewacz do butelek
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF260/37 Elektroniczny podgrzewacz do butelek
Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji.
Pudelīte nav iekļauta kopā ar šo produktu
Izņēmums: nav ieteicams lietot ar 11 unču / 330 ml PP daļēji caurspīdīgajām Philips Avent pudelītēm.