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  • Ātra, gudra sildīšana
  • Ātra, gudra sildīšana
  • Ātra, gudra sildīšana
  • Ātra, gudra sildīšana
  • Ātra, gudra sildīšana
  • Ātra, gudra sildīšana
  • Ātra, gudra sildīšana
  • Ātra, gudra sildīšana

Izbeigta ražošana

Philips AventDigitālais pudeles sildītājs

SCF260/37

3.7
| (18) Atsauksmes
Ātra, gudra sildīšana
Digitāls pudeļu un pārtikas sildītājs padara uzsildīšanu vienkāršāku, lai ātri un droši uzsildītu mazuļa pārtiku. Uzlabotā tehnoloģija automātiski aprēķina uzsildīšanas laiku. Jums tikai jāizvēlas dažas procesa sākšanas opcijas, un pudeļu sildītājs paveiks pārējo darbu.
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zīmols, ko iesaka māmiņas visā pasaulē1

Īpaši ātrs, vairākas sildīšanas opcijas

Ātra, gudra sildīšana

  • 220–240 V

Automātiska sildīšanas laika aprēķināšana

Automātiska sildīšanas laika aprēķināšana

Philips Avent digitālais pudeles sildītājs automātiski aprēķina nepieciešamo sildīšanas laiku atbilstoši pārtikas veidam, daudzumam un sākuma temperatūrai. Pārtika tiek uzsildīta vienmērīgi, bez karstajiem punktiem. Automātiskā izslēgšanās novērš pārkaršanas risku.

Kontrolēta tvaika padeve ātrai un vienmērīgai sildīšanai

Kontrolēta tvaika padeve ātrai un vienmērīgai sildīšanai

Philips Avent digitālais pudeles sildītājs ļauj ātri un vienmērīgi uzsildīt mazuļa pārtiku. Tas uzsilda 125 ml piena līdz istabas temperatūrai mazāk nekā 2 minūtēs.

Viegli izmantojams digitālais displejs

Viegli izmantojams digitālais displejs

Philips Avent digitālā pudeles sildītāja digitālais displejs ir viegli pārskatāms. Tas sniedz jums informāciju sildīšanas cikla laikā un paziņo, kad pārtika ir uzsildīta.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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3.7

no 5

18

Atsauksmes

3

10/09/2020

Polska

Polska

Ułatwia życie. Czwórka dzieci i działa bezproblemo

Przeżył czwórkę dzieci i dalej jest w świetnym stanie. Osoby, które wystawiły negatywną opinie nie przeczytały instrukcji przed użyciem. Produkt ułatwia życie. W samochodzie można podłączyć pod przetwornice i używać w trasie.

Plusi

Łatwość odkamieniania, szybkość podgrzewania, nie psuje się, dobra jakoś materiałów.

Mīnusi

Brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek

22/12/2015

Polska

Polska

Verificēts pircējs

rewelacja

nie widziałam lepszego podgrzewacza! szybko podgrzewa do odpowiedniej temperatury i mleko i obiadek, nawet w środku nocy nie ma stresu z czekaniem gdy dziecko płacze

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek

10/12/2014

Polska

Polska

bez niego ani rusz!

Bardzo uatwia życie mamy dwójki dzieci :) Szybkość, pewność i bezpieczeństwo użytkowania, fajnie wygląda nakuchennym blacie ;)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF260/37 Elektroniczny podgrzewacz do butelek

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF260/37 Elektroniczny podgrzewacz do butelek

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Atrunas

  1. Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji. 

  1. Pudelīte nav iekļauta kopā ar šo produktu

  2. Izņēmums: nav ieteicams lietot ar 11 unču / 330 ml PP daļēji caurspīdīgajām Philips Avent pudelītēm.