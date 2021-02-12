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Izbeigta ražošana
Natural
150 ml
Vidējas plūsmas knupis
4m+
Mācību rokturi var palīdzēt jūsu bērnam iemācīties satvert krūzīti un dzert patstāvīgi. Krūzītes rokturi ir ne tikai pielāgoti bērna rociņām ērtai satveršanai, bet arī izgatavoti no gumijas, lai neslīdētu.
Pretkoliku vārsts ir veidots tā, lai neļautu gaisam iekļūt jūsu mazuļa vēderā un samazinātu kolikas un diskomfortu.
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5.0
no 5
168
Atsauksmes
99%
ieteica šo produktu
Kornēlija
12/02/2021
Latvija
Lieliska pudelīte ūdens dzeršanas mācībai
Lieliska pudelīte ūdens dzeršanas mācībai, meitiņa to pieņēma uzreiz, plūsma vienmērīga, garām nešķīst. Patīk, ka ir rokturīši, meitiņa labprāt pie tiem turas, kad padzeras, kas arī, manuprāt, labi attīsta tvertspēju, pati mēģina pudelīti tuvināt mutītei. Viegli kopjama un saliekama.
Plusi
Viegli satverams mazām rociņām, mazulītis spēj pats padzerties tik cik vēlas, laba plūsma
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF262/06 Natural mācību krūzīte
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF262/06 Natural mācību krūzīte
Diaana
27/01/2021
Latvija
Lieliska pudelīte!
Lietojam jauno pudelīti jau nedēļu un esam ļoti priecīgi! Pudelīte tiešām ir super ērta gan barošanas laikā, gan arī tīrīšanas ziņā! Ar citām pudelītēm Deividam daļa putras gāja pāri, taču jau ar pirmo jaunās pudelītes lietošanas reizi nekas pāri nav gājis, Deivids ir paēdis un mute ir tīra! Uzgalis ir ļoti patīkams un maigs. Šis uzgalis būs ideāls māmiņām, kuras baro gan ar krūti, gan maisijumu. Rokturīši ļoti labi noder, jo Deivids pie tiem turās visulaiku un mazās rociņas neiet pa gaisu, kā arī es nedaudz varu atpūtināt roku, jo pudelīti pietur pats Deivids. Ērti, ka pie šī uzgaļa var pieskrūvēt citas Avent pudelītes, attiecīgam mililitru daudzumam. Kad Deivids dzer tēju vai ūdeni, tiek pielikta mazā pudelīte, bet kad ēdam maisijumu, tad liekam klāt lielo pudelīti!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF262/06 Natural mācību krūzīte
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF262/06 Natural mācību krūzīte
Maija123
26/01/2021
Latvija
Ar šo produktu esu pilnībā apmierināta.
Labdien! Bija paties prieks izmēģināt šo pudelīti. Kā sava bērniņa mamma ar pudelītes funkcijām biju un esu ļoti apmierināta. Tā kā mazā ēd maisījumu jau agrāk pirku pieniņam piemērotu philips avent pudelīti, tāpēc nolēmu pamēģināt nākamo līmeni- ūdenspudeli. Nebija nekādu problēmu līdz ar to, ka mazajai bija pazīstams uzgalītis, viņa labprāt dzēra ūdeni uzreiz. Pozitīvi bija tas, kas man bija ļoti svarīgi, lai tā būtu viegli mazgājama, lai no tās nepilētu un būtu viegli sūkt. Salīdzinot ar citu krūzīti saskāros, ka mazā aizrijās, jo bija pārāk liela plūsma. Šeit tā pavisam noteikti negadījās un bija droša, ka arī naktī guļus stāvoklī varēju iedot no krūzes padzerties ūdeni. Ja man būtu jāuzskaita mīnusi, tad patiesībā tādu nebija. Mazā to viegli tvēra. Krūzīti gan nelēju pilnu, jo tad gan mazajai rociņai tā ir bija par smagu. Bet šo krūzīti turpinam aktīvi izmantot. Tā kā sagadījās, ka mazā šai krūzītes testa laikā nokļuva slimnīcā un šķidrums bija svarīga lieta, tad uzņemt to nebija problēmas par ko patiesi priecājos.
Plusi
Viegli mazgājama, nelīst laikā ūdens, laba strūkla un patīkama rociņai.
Mīnusi
Pielejot pilnu, kamēr mazs bērniņš vēl nespēj noturēt, bet tāpēc lējām mazāk ūdeni.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF262/06 Natural mācību krūzīte
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF262/06 Natural mācību krūzīte
Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji.
0% BPA, atbilstoši ES regulai 10/2011
Kas ir kolikas, un kā tās ietekmē mazuļus? Viens no koliku cēloņiem ir barošanas laikā norītais gaiss, kas rada diskomforta sajūtu mazuļa gremošanas sistēmā. Koliku simptomi ir raudāšana, nemiers, vēdera uzpūšanās un ēdiena atgrūšana.