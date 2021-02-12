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  • Padariet bērnam vieglāku dzeršanu no krūzītes
  • Padariet bērnam vieglāku dzeršanu no krūzītes
  • Padariet bērnam vieglāku dzeršanu no krūzītes
  • Padariet bērnam vieglāku dzeršanu no krūzītes
  • Padariet bērnam vieglāku dzeršanu no krūzītes
  • Padariet bērnam vieglāku dzeršanu no krūzītes
  • Padariet bērnam vieglāku dzeršanu no krūzītes
  • Padariet bērnam vieglāku dzeršanu no krūzītes
  • Padariet bērnam vieglāku dzeršanu no krūzītes
  • Padariet bērnam vieglāku dzeršanu no krūzītes
  • Padariet bērnam vieglāku dzeršanu no krūzītes
  • Padariet bērnam vieglāku dzeršanu no krūzītes

Izbeigta ražošana

Philips AventNatural mācību krūzīte

SCF262/06

5
| (168) Atsauksmes | 99% ieteica šo produktu
Padariet bērnam vieglāku dzeršanu no krūzītes
Mūsu jaunā Natural mācību krūzīte palīdz jūsu mazulim viegli pāriet no pudelītes pie pirmās krūzītes. Mīkstās osas ļaus jūsu mazulim pašam satvert pudelīti, turpinot dzert no pazīstamā knupīša.
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zīmols, ko iesaka māmiņas visā pasaulē1

Padariet bērnam vieglāku dzeršanu no krūzītes

  • Natural

  • 150 ml

  • Vidējas plūsmas knupis

  • 4m+

Mīksta materiāla mācību krūzīte mazām rociņām

Mīksta materiāla mācību krūzīte mazām rociņām

Mācību rokturi var palīdzēt jūsu bērnam iemācīties satvert krūzīti un dzert patstāvīgi. Krūzītes rokturi ir ne tikai pielāgoti bērna rociņām ērtai satveršanai, bet arī izgatavoti no gumijas, lai neslīdētu.

Pretkoliku vārsts ir veidots tā, lai samazinātu kolikas un diskomfortu

Pretkoliku vārsts ir veidots tā, lai samazinātu kolikas un diskomfortu

Pretkoliku vārsts ir veidots tā, lai neļautu gaisam iekļūt jūsu mazuļa vēderā un samazinātu kolikas un diskomfortu.

Lietošanas ērtībām visas daļas var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā

Lietošanas ērtībām visas daļas var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā

.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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5.0

no 5

168

Atsauksmes

99%

ieteica šo produktu

2
1

12/02/2021

Latvija

Latvija

Lieliska pudelīte ūdens dzeršanas mācībai

Lieliska pudelīte ūdens dzeršanas mācībai, meitiņa to pieņēma uzreiz, plūsma vienmērīga, garām nešķīst. Patīk, ka ir rokturīši, meitiņa labprāt pie tiem turas, kad padzeras, kas arī, manuprāt, labi attīsta tvertspēju, pati mēģina pudelīti tuvināt mutītei. Viegli kopjama un saliekama.

Plusi

Viegli satverams mazām rociņām, mazulītis spēj pats padzerties tik cik vēlas, laba plūsma

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF262/06 Natural mācību krūzīte

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF262/06 Natural mācību krūzīte

27/01/2021

Latvija

Latvija

Lieliska pudelīte!

Lietojam jauno pudelīti jau nedēļu un esam ļoti priecīgi! Pudelīte tiešām ir super ērta gan barošanas laikā, gan arī tīrīšanas ziņā! Ar citām pudelītēm Deividam daļa putras gāja pāri, taču jau ar pirmo jaunās pudelītes lietošanas reizi nekas pāri nav gājis, Deivids ir paēdis un mute ir tīra! Uzgalis ir ļoti patīkams un maigs. Šis uzgalis būs ideāls māmiņām, kuras baro gan ar krūti, gan maisijumu. Rokturīši ļoti labi noder, jo Deivids pie tiem turās visulaiku un mazās rociņas neiet pa gaisu, kā arī es nedaudz varu atpūtināt roku, jo pudelīti pietur pats Deivids. Ērti, ka pie šī uzgaļa var pieskrūvēt citas Avent pudelītes, attiecīgam mililitru daudzumam. Kad Deivids dzer tēju vai ūdeni, tiek pielikta mazā pudelīte, bet kad ēdam maisijumu, tad liekam klāt lielo pudelīti!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF262/06 Natural mācību krūzīte

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF262/06 Natural mācību krūzīte

26/01/2021

Latvija

Latvija

Ar šo produktu esu pilnībā apmierināta.

Labdien! Bija paties prieks izmēģināt šo pudelīti. Kā sava bērniņa mamma ar pudelītes funkcijām biju un esu ļoti apmierināta. Tā kā mazā ēd maisījumu jau agrāk pirku pieniņam piemērotu philips avent pudelīti, tāpēc nolēmu pamēģināt nākamo līmeni- ūdenspudeli. Nebija nekādu problēmu līdz ar to, ka mazajai bija pazīstams uzgalītis, viņa labprāt dzēra ūdeni uzreiz. Pozitīvi bija tas, kas man bija ļoti svarīgi, lai tā būtu viegli mazgājama, lai no tās nepilētu un būtu viegli sūkt. Salīdzinot ar citu krūzīti saskāros, ka mazā aizrijās, jo bija pārāk liela plūsma. Šeit tā pavisam noteikti negadījās un bija droša, ka arī naktī guļus stāvoklī varēju iedot no krūzes padzerties ūdeni. Ja man būtu jāuzskaita mīnusi, tad patiesībā tādu nebija. Mazā to viegli tvēra. Krūzīti gan nelēju pilnu, jo tad gan mazajai rociņai tā ir bija par smagu. Bet šo krūzīti turpinam aktīvi izmantot. Tā kā sagadījās, ka mazā šai krūzītes testa laikā nokļuva slimnīcā un šķidrums bija svarīga lieta, tad uzņemt to nebija problēmas par ko patiesi priecājos.

Plusi

Viegli mazgājama, nelīst laikā ūdens, laba strūkla un patīkama rociņai.

Mīnusi

Pielejot pilnu, kamēr mazs bērniņš vēl nespēj noturēt, bet tāpēc lējām mazāk ūdeni.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF262/06 Natural mācību krūzīte

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF262/06 Natural mācību krūzīte

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Atrunas

  1. Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji. 

  1. 0% BPA, atbilstoši ES regulai 10/2011

  2. Kas ir kolikas, un kā tās ietekmē mazuļus? Viens no koliku cēloņiem ir barošanas laikā norītais gaiss, kas rada diskomforta sajūtu mazuļa gremošanas sistēmā. Koliku simptomi ir raudāšana, nemiers, vēdera uzpūšanās un ēdiena atgrūšana.